BIST 2.233
DOLAR 14,68
EURO 16,28
ALTIN 917,09
HABER /  DÜNYA
ADV Sinpaş Koru Aqua'da Lansmana Özel %15 İndirim

Rusya'dan AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım misillemesi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım misillemesi

RUSYA Dışişleri Bakanlığı mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Abone ol

RUSYA Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının tüm sınırları aştığına dikkat çekildi.

AB'nin kitlesel ve keyfi olarak Rus vatandaşlarını ve şirketlerini tek taraflı yaptırımlara tabi tuttuğu belirtilen açıklamada yürürlükteki tüm uluslararası hukuk normlarının göz ardı edilerek bu kimselerin kişisel verilerinin kamuya açıldığına işaret edildi.

Ukrayna'da Rusya karşıtlığına destek veren Avrupalı yetkililerin Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarını da sabote etmesine müsamaha gösterdiği kaydedilen açıklamada AB'nin bunlardan ders almak yerine Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldığı, bu gayrimeşru çabalara diğer egemen ülkeleri de baskı ve şantaj ile dahil etmeye çalıştıkları aktarıldı.

Batı tarafından Rusya'ya, Rus vatandaşlarına, yabancı ülkelerin Rusça konuşan sakinlerine ve Rusya'nın önde gelen şirketlerine karşı 'hibrit savaş' ilan edildiği vurgulanan açıklamada, "AB'nin hesabı açık. Bizi hayati çıkarlarımızdan vazgeçmeye zorlamak. Bütün bunlar kolektif Batı'nın Rusya'yı kontrol altına alma politikasının bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

AB'nin eylemleriyle yalnızca Rusya ile ilişkileri çıkmaza sokmakla kalmadığı, aynı zamanda kendi vatandaşlarının refahını, güvenliğini, küresel, finansal ve ekonomik sistemin istikrarını da tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada mütekabiliyet ilkesine uygun şekilde Rus tarafının AB üye devletlerinin ve AB yapısının temsilcilerini yaptırım listesine aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yaptırımlar AB'nin askeri yapılarının yöneticileri ve AB komiserleri dahil AB'nin üst düzey yöneticilerine yöneliktir. Ayrıca Rus karşıtlığı politikalarını teşvik eden Avrupa Parlamentosundaki milletvekillerinin büyük çoğunluğu da yaptırımlara tabidir. Rusya'nın cevap niteliğindeki kara listesine ayrıca bazı AB'ye üye devletlerin hükümet ve parlamento başkanları, Rus karşıtı duyguları kışkırtan kamuya mal olmuş kişiler ve medya çalışanları da dahil edildi" ifadelerine yer verilirken yaptırım kararı ile ilgili notanın AB'nin Moskova'daki temsilciliğine iletildiği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın en iyi 25 işvereni belirlendi: Zirvede onlar var
Dünyanın en iyi 25 işvereni belirlendi: Zirvede onlar var
Kar ve sağanaklar yaradı! İstanbul'da su seviyesinin maksimuma yaklaştı
Kar ve sağanaklar yaradı! İstanbul'da su seviyesinin maksimuma yaklaştı
Uğur Şahin servetiyle dünya milyarderler endeksine girdi
Uğur Şahin servetiyle dünya milyarderler endeksine girdi
Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren Çakır paylaşımı: Kızılelma'ya ayrı bir yakışacak
Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren Çakır paylaşımı: Kızılelma'ya ayrı bir yakışacak
Hollanda'da Türkiye'nin diplomasi trafiğine övgü: Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir
Hollanda'da Türkiye'nin diplomasi trafiğine övgü: Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir
Gürcistan'da referandum çıkışı! Rusya'ya bağlanmak için harekete geçtiler
Gürcistan'da referandum çıkışı! Rusya'ya bağlanmak için harekete geçtiler
IMF'den ABD'yi korkutan dolar açıklaması! Kendi kuyusunu mu kazdı?
IMF'den ABD'yi korkutan dolar açıklaması! Kendi kuyusunu mu kazdı?
Ortalığı karıştıracak gizli teklif! 6'lı toplantı öncesi CHP'den Demirtaş'a ziyaret ortaya çıktı
Ortalığı karıştıracak gizli teklif! 6'lı toplantı öncesi CHP'den Demirtaş'a ziyaret ortaya çıktı
Camdaki Kız Hayri kitapta nasıl geçiyor 3 çocuk babası kiminle kiminle evli?
Camdaki Kız Hayri kitapta nasıl geçiyor 3 çocuk babası kiminle kiminle evli?
Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer için 40 bin 564 yıl hapis cezası istendi
Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer için 40 bin 564 yıl hapis cezası istendi