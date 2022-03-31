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Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren Çakır paylaşımı: Kızılelma'ya ayrı bir yakışacak

Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren Çakır paylaşımı: Kızılelma'ya ayrı bir yakışacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan ROKETSAN tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen seyir füzesi Çakır'la ilgili paylaşım geldi.

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ROKETSAN; kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı göreve hazırlıyor.

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, hedeflere karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor.

150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

"Kızılelma'ya ayrı bir yakışacak"
Çakır'la ilgili Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan da bir paylaşım geldi.

ROKETSAN'ın videosunu paylaşan Bayraktar, ''Bayraktar Akıncı'ya çok yakışacak. Bayraktar Kızılelma'ya ayrı bir yakışacak. Tüm ROKETSAN ekibine tebrikler" ifadelerini kullandı.

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ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı özellikleri dikkat çekti
Foto Galeri ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı özellikleri dikkat çekti Galeriye Gözat
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