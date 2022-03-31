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ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı özellikleri dikkat çekti

Anadolu Ajansı
ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı özellikleri dikkat çekti

ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı. Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor.

ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı özellikleri dikkat çekti

ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı göreve hazırlıyor. Çakır'ın tanıtımı dolayısıyla ROKETSAN tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. 

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ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı özellikleri dikkat çekti

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay katıldı.

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ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı özellikleri dikkat çekti

Yeni bir güç çarpanı olacak: Toplantıda verilen bilgilere göre, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak.

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ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı özellikleri dikkat çekti

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

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