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İstanbul'da korkunç olay! 20 dikiş atıldı dehşeti böyle anlattı

İstanbul'da korkunç olay! 20 dikiş atıldı dehşeti böyle anlattı

İSTANBUL Başakşehir'de evinin yakınında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Nazif Şenyiğit’in kulağına 20 dikiş atıldı. Şenyiğit, "Kaçmaya çalışırken yolda düştüm. O anda köpeklerden biri kulağımı kaptı. Ondan sonra zaten yapacak bir şeyim yoktu, çaresizdim." dedi.

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Bahçeşehir 2. Kısım'daki evinden çıkıp otobüs durağına yürüyen 36 yaşındaki muhasebeci Nazif Şenyiğit, köpeklerin saldırısına uğradı. Yakındaki bir sitenin bekçisi, sahipsiz köpekleri kovalayarak, kulağından yaralanan Şenyiğit’i kurtardı. Hastaneye giden Şenyiğit’in kulağına 20 dikiş atıldı.

Sitenin güvenlik kamerasına da yansıyan olay anını anlatan Nazif Şenyiğit, yaşadığı çaresizliği dile getirerek şunları kaydetti:

''Otobüs duraklarına doğru gidiyordum. Bir anda 4-5 köpek üzerime saldırdı. Kaçmaya çalışırken yolda düştüm. O anda köpeklerden biri kulağımı kaptı. Ondan sonra zaten yapacak bir şeyim yoktu, çaresizdim. Sitenin bekçisi sesleri duyunca koştu, köpekleri kovaladı. Hastaneye gittik, kulağıma 20 dikiş atıldı. Her gün pansumana gidiyorum. Bir yandan da kuduz aşısı kontrollerim başladı.''

''İnsanlar sürekli yaralanıyor''
Şenyiğit, yakın zamanda benzer olayların yaşandığını anımsatarak, İstanbul Büyükşehir ve Başakşehir belediyelerine durumu ilettiğini aktardı.

Nazif Şenyiğit, ''Başakşehir Belediyesi yetkilileri, hayvanları toplatacağını belirtti ama tarafıma bununla ilgili henüz geri dönüş olmadı. Bu sorun genel olarak artık büyüdü. Belediye yetkilileri saldırı olmadan hayvanları toplayamadığını söylüyor. Bu da bir kısır döngü oluyor. İnsanlar sürekli yaralanıyor. Bu yüzden hayatını kaybeden çocuklar oldu. Belediyelerin bu sorunu artık bir sonuca erdirmesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Sahipsiz hayvanlarının aç oldukları için kendisine saldırmış olabileceğini ifade eden Şenyiğit, ''Yeterli barınak kapasitesi yok deniliyor ama bence buna ilişkin bütçe ayrılmalı. Belediye, alınan hayvanların rehabilite edildikten sonra aynı bölgeye salındığını söylüyor. Bu hayvanların doğasında karınlarını doyurabilmek için saldırganlık var. Daha fazla kişinin mağdur olmaması için bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

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