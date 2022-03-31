Putin elindeki en büyük kozu kullandı! Kararnameyi resmen imzaladı

Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi.

Putin, “Gıda krizini, her şeyden önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere başka bir göç dalgası izleyecektir.” ifadesini kullandı.

G7 ülkeleri "kabul edilemez" açıklaması yapmıştı

Almanya'da ekonomiden ve iklimin korunmasından sorumlu bakan Robert Habeck, G7 enerji bakanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "düşman olmayan" ülkelerin Rus doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılması talebini reddettiğini açıklamıştı.

Habeck'in açıklamasına göre, Bakanlar, yapılan sözleşmelerin geçerli olduğunu ve şirketlerin bunlara uyması gerektiğine bir kez daha dikkat çekerek "Ruble ile ödeme kabul edilemez ve ilgili şirketleri Putin'in talebine uymamaya çağırıyoruz" demişti.

"Avrupa rubleyle ödemeyi reddederse Rus gazını ücretsiz vermeyiz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus doğal gazını ücretsiz temin etmeyeceklerini bildirmişti. Peskov, Avrupalı ülkelerin Rus gazı için rubleyle ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın atacağı adımlara ilişkin, "Gazı bedava vermeyeceğiz, burası kesin. Mevcut durumumuzda hayırseverlik yapmak pek mümkün ve mantıklı değil" değerlendirmesinde bulundu.