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Kastamonu'da Kur'an'-ı Kerim'leri kurtarmak için alevlerin arasında daldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da Kur'an'-ı Kerim'leri kurtarmak için alevlerin arasında daldı

Kastamonu’da bir köyde 7 evin yandığı yangında küle dönen camiden sadece Kur’an-ı kerimler kurtarılabildi. Yanan camiye girerek Kur’an-ı Kerimleri kurtaran vatandaş, cami imamına teslim etti.

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Kastamonu merkez ilçesine bağlı Haydarlar köyünde gece saatlerinde bir evde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 7 ev 1 cami kullanılmaz hale gelirken 12 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Yangında kullanılmaz hale gelen camide, sadece Kuran-ı Kerimler yanmadan kurtarıldı. Yangın sırasında camını kırarak camiye giren Alaaddin Kuruoğlu isimli vatandaş, yanmaktan kurtardıkları Kur’an-ı Kerimleri cami imamına teslim etti.

“Camdan içeri girip Kuran-ı Kerimleri aldım”
Pencereden girerek yanan camiden Kur’an-ı Kerimleri kurtarabildiklerini söyleyen Alaaddin Kuruoğlu, “Cami yanarken içeriye girdik. Kapı kitliymiş. Camı kırarak içeri girdim. Camdan içeri girip Kuran-ı Kerimleri aldım. Şimdi köyümüze yeni gelen hocamıza teslim ediyorum” dedi.

İmam olarak göreve başlayacağı gün cami yandı
Yanan camiye imam olarak atanan Muhammet Kamil Tekinel'in ise bugün göreve başlayacağı öğrenildi. Cami imamı Muhammet Kamil Tekinel, camide göreve başlayamadığını, ancak köylüleri yalnız bırakmayacağını söyleyerek, “Camimiz tamamen yanmasına rağmen yan tarafta bulunan müştemilat korunmuş. Rüzgar tersine dönmüş. Allah bize burayı mescit olarak bağışladı. Sabah 11 gibi eşyalarımla köye gelecektim. Lojmana yerleşecektim. Nasip olmadı. Allah böyle uygun gördü. Ben yine de köye yerleşeceğim. Vatandaşlarla bir arada olacağım” diye konuştu.

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