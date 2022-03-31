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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Mart ile biten haftada 671 milyon dolar azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Mart ile biten haftada 671 milyon dolar azalarak, 108 milyar 37 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri de 862 milyon dolarlık azalışla 66 milyar 500 milyon dolardan 65 milyar 638 milyon dolara indi
Altın rezervleri ise 25 Mart haftasında 191 milyon dolar artarak 42 milyar 208 milyon dolardan 42 milyar 399 milyon dolara yükseldi.

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