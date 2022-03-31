BIST 2.230
DOLAR 14,67
EURO 16,31
ALTIN 910,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Sinpaş Koru Aqua'da Lansmana Özel %15 İndirim

Balıkçıların kabusuydu şimdi Mersin sahilinde görüldü

Balıkçıların kabusuydu şimdi Mersin sahilinde görüldü

Doğu Akdeniz’de son haftalarda balıkçıları tehdit eden denizanaları, şimdi de sahillere kadar geldi. Mersin’in turizm merkezi Kızkalesi sahilinde de çok sayıda deniz anası karaya vurdu.

Abone ol

Türkiye’nin turizmde önde gelen şehirlerinden Mersin’in sahillerine son günler de denizanası kabusu yaşanıyor.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından itibaren yoğun yoğun olarak Mersin körfezinden geçiş yapan zehirli iğneleri bulunan deniz anaları son günler de iç kısımlara kadar geldi.

Birkaç gündür sahil çevresine kadar ulaşan denizanaları karaya vurmaya başladı. Özellikle turizmin gözbebeği Kızkalesi’nin sahillerine kadar gelen zehirli deniz anaları dikkat çekti. Dalgalarla kıyıya vuran çok sayıda deniz anasını gören vatandaşlar durumun korku verici olduğunu ancak yapılacak pek bir şey olmadığını kaydetti. Daha çok derinliklerde görülen Kızıldeniz kökenli denizanaları, Erdemli ilçe merkezinde de sahil bandında da ara ara kendini göstermeye başladı.

Deniz analarının geçiş sürecinin uzaması nedeniyle böyle bir durumun yaşandığı uzmanlar tarafından belirtilirken, Nisan ayı sonuna kadar benzer durumların yaşanabileceği kaydedildi.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan Neval Dalgıç, ”Deniz analarını bu sene fazla fazla görmeye başladım. İnşallah yaza kadar kalmaz. Yapılacak pek bir şey yok herkesin elinde olmaya bir durum. Bu sene bayağı fazla korkutucu bir şey yani. Çok şükür şimdi havalar soğuk denize giremiyoruz” dedi.
Her gün sahil kenarında yürüyüş yaparken 20’den fazla deniz anası gördüğünü aktaran Dalgıç, bir kısmının da suyun kenarında olduğu kaydetti.
Kendisinin geçtiğimiz yıl denizde yüzerken bir deniz anası ile temas ettiğini de anımsayana Dalgıç, kolunun yandığını dile getirerek tehlikesini ifade etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı özellikleri dikkat çekti
Foto Galeri ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı özellikleri dikkat çekti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı konuştu, tarih verdi!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı konuştu, tarih verdi!
1 Nisan şakaları 2022 arkadaşa sınıfta nasıl şaka yapılır yumurta şakası fena
1 Nisan şakaları 2022 arkadaşa sınıfta nasıl şaka yapılır yumurta şakası fena
Soylu'dan bildiri iddiasıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na 'açıkla' çağrısı: Aslı vatana ihanettir
Soylu'dan bildiri iddiasıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na 'açıkla' çağrısı: Aslı vatana ihanettir
BİLSEM kayıtları 2022 bitiş tarihi ne zaman? BİLSEM başvuru ekranı
BİLSEM kayıtları 2022 bitiş tarihi ne zaman? BİLSEM başvuru ekranı
Çöl tozu nedir nerelerde etkili olacak? Çöl tozu ne zaman etkili olacak?
Çöl tozu nedir nerelerde etkili olacak? Çöl tozu ne zaman etkili olacak?
Cihangir Ceylan evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Cihangir Ceyhan eşi Fatma Ceylan kimdir?
Cihangir Ceylan evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Cihangir Ceyhan eşi Fatma Ceylan kimdir?
Bakan Nebati o toplantının detaylarını açıkladı
Bakan Nebati o toplantının detaylarını açıkladı
Ankara'da bir okuldaki kızlar tuvaletinde şaka 2 gencin intiharıyla bitti! Kızın bağırmasıyla...
Ankara'da bir okuldaki kızlar tuvaletinde şaka 2 gencin intiharıyla bitti! Kızın bağırmasıyla...
Polisin mesai saatleri değişti! Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'na 'Ha şöyle, yola gelin' dedi! 3600 ek gösterge istedi
Polisin mesai saatleri değişti! Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'na 'Ha şöyle, yola gelin' dedi! 3600 ek gösterge istedi
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu