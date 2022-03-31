Balıkçıların kabusuydu şimdi Mersin sahilinde görüldü

Doğu Akdeniz’de son haftalarda balıkçıları tehdit eden denizanaları, şimdi de sahillere kadar geldi. Mersin’in turizm merkezi Kızkalesi sahilinde de çok sayıda deniz anası karaya vurdu.

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Türkiye’nin turizmde önde gelen şehirlerinden Mersin’in sahillerine son günler de denizanası kabusu yaşanıyor.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından itibaren yoğun yoğun olarak Mersin körfezinden geçiş yapan zehirli iğneleri bulunan deniz anaları son günler de iç kısımlara kadar geldi.

Birkaç gündür sahil çevresine kadar ulaşan denizanaları karaya vurmaya başladı. Özellikle turizmin gözbebeği Kızkalesi’nin sahillerine kadar gelen zehirli deniz anaları dikkat çekti. Dalgalarla kıyıya vuran çok sayıda deniz anasını gören vatandaşlar durumun korku verici olduğunu ancak yapılacak pek bir şey olmadığını kaydetti. Daha çok derinliklerde görülen Kızıldeniz kökenli denizanaları, Erdemli ilçe merkezinde de sahil bandında da ara ara kendini göstermeye başladı.

Deniz analarının geçiş sürecinin uzaması nedeniyle böyle bir durumun yaşandığı uzmanlar tarafından belirtilirken, Nisan ayı sonuna kadar benzer durumların yaşanabileceği kaydedildi.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan Neval Dalgıç, ”Deniz analarını bu sene fazla fazla görmeye başladım. İnşallah yaza kadar kalmaz. Yapılacak pek bir şey yok herkesin elinde olmaya bir durum. Bu sene bayağı fazla korkutucu bir şey yani. Çok şükür şimdi havalar soğuk denize giremiyoruz” dedi.

Her gün sahil kenarında yürüyüş yaparken 20’den fazla deniz anası gördüğünü aktaran Dalgıç, bir kısmının da suyun kenarında olduğu kaydetti.

Kendisinin geçtiğimiz yıl denizde yüzerken bir deniz anası ile temas ettiğini de anımsayana Dalgıç, kolunun yandığını dile getirerek tehlikesini ifade etti.