Polisin mesai saatleri değişti! Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'na 'Ha şöyle, yola gelin' dedi! 3600 ek gösterge istedi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri'ndeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerin çalışma saatleriyle ilgili yeniden düzenlemeye gitti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, o genelgeyi "Ha şöyle, yola gelin" notuyla paylaştı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İl Emniyet Müdürlükleri'ndeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerin çalışma saatlerine ilişkin yaptığı düzenleme için, "Ha şöyle, yola gelin" dedi. Akşener, İçişleri Bakanlığı'na, "3600 ek gösterge için de benzer adımlarınızı bekliyorum" diye çağrıda bulundu.

Akşener dün Meclis'te ne demişti?

Akşener, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında emniyet personelinin sorunlarını dile getirmiş iktidara seslenmişti. Akşener, "Türkiye’nin müstakbel başbakanı olarak söz veriyorum, buna asla izin vermeyeceğiz! Kahraman Türk Polisi’nin değerini, sadece şehit olduğunda bilen, bu köhnemiş zihniyeti mutlaka değiştireceğiz!" demişti.

Polislerin çalışma saatlerine düzenle geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm il emniyet müdürlüklerine 'Mesai saati uygulamaları' başlıklı bir genelge gönderdi. Genelgede, "Çalışma saatleri ile ilgili olumsuzlukların giderilmesi açısından 12/24 çalışma sisteminden kademeli olmakla birlikte hızlı bir şekilde vazgeçilmesi suretiyle grup çalışma sisteminin uygulandığı birimlerde 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemelerin ve çalışma planlarının 1 ay içerisinde yapılması" talimatı verildi.



'Ha şöyle yola gelin!.. 3600 ek gösterge adımını da bekliyorum...'

Meral Akşener Twitter adresinden İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini paylaştı. Mesai saatlerine ilişkin yapılan düzenlemeyi içeren genelgeyi alkış emojisi ile paylaşan Akşener, "Ha şöyle, yola gelin" diye yazdı. Öte yandan Akşener paylaşımına, "3600 ek gösterge için de benzer adımlarınızı bekliyorum" notunu düştü.