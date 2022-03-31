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Bakan Dönmez duyurdu: Fiyat artışları faturalara yansımayacak

Bakan Dönmez duyurdu: Fiyat artışları faturalara yansımayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son dakika açıklamalar geldi. Bakan DÖnmez, "Fiyat artışlarının faturalara yansımasını engelleyeceğiz" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin üretime sorunsuz bir şekilde devam etmesini de temin etmiş olacağız. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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