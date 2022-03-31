Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek' yorumlarına ilişkin önemli açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'ya garantör olma durumuyla ilgili "Türkiye (Ukrayna'daki) savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil." dedi. Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasında iki hafta içerisinde dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme gerçekleşebileceğini açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürerken bir yandan da barış görüşmeleri için çabalar sürüyor. İki ülke arasında arabuluculuk yapan Türkiye adına önemli açıklamalar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

A Haber canlı yayınına konuk olan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'ya garantör olmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin şunları söyledi:

Türkiye Ukrayna'ya asker göndermeyecek

"Ukrayna'nın teklifi P5+Almanya ve Türkiye'ydi. Rusya'nın buna itirazı olduğuna dair bugüne kadar bir itirazı oldu mu? Tam tersine Ruslar Almanya ve Türkiye'nin garantör olmasına karşı değiliz dediler. Farklı ülkeler de zikredildi. Bizim İstanbul'da edindiğimiz izlenim şu; P5+Almanya ve Türkiye'ye ilaveten Kanada da var. Sonuçta bu ülkelerin ismi zikredildi ve gönüllü olarak katılmak isteyen ülkelere de bunun açık olduğunu gördük. Ukrayna, NATO'ya üye olmayacağım ama benim güvenliğimin garanti edilsin diyor. Bugün hatırı sayılı bir gazete Türkiye'nin oraya asker göndereceğini söylüyor. Böyle bir şey yok."

1-2 hafta içinde üst düzey görüşme olabilir

Taraflar arasındaki müzakerelere değinen Çavuşoğlu, "Biz şimdi Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için çabalıyoruz. Dün hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile mesajlaştık. İki taraf da hazır olunca gelmek istediklerini söyledi. Kesin bir tarih vermek mümkün değil. Bir iki hafta içinde bir görüşmenin olabileceğini söylediler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafının, İstanbul görüşmesinde Rusya'ya güvenlik garantilerini içeren tekliflerini yazılı ilettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Rusya tarafının da bunu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e götüreceğini aktardı.

"NATO ve AB'de Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar kaldıralım anlayışı ağır basmaya başladı"

Çavuşoğlu, NATO ve AB içinde savunma alanında Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırma arayışının olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar kaldıralım anlayışı ağır basmaya başladı. Hatta Kanada Başbakanı, Cumhurbaşkanımıza özellikle lenslerle ilgili hemen gereğini yapalım dedi. Fakat bu arada en büyük müşterisi Bayraktar olduğu için lens üreten firma iflas etti. Sonuçta Kanada bile 'artık gözden geçirelim' diyor."

ABD'nin ise Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının gündemde olduğunu belirten Çavuşoğlu, "F35 konusu halen tıkanmış durumda ama yeni nesil F16'ların alınması ve de mevcut F16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor. En azından yönetim kanadıyla müzakereleri askerlerimizi sürdürüyor ve ilerleme var." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bu konuda ise ABD Kongresinin ikna edilmesi gerektiğini belirterek "Her seferinde kongrenin arkasına saklanmak doğru değil." dedi.

Türkiye'nin ihtiyaçlarını müttefiklerinden karşılayamadığı takdirde başka yerden karşılama yoluna gitmesinin eleştirilmemesi gerektiğin ifade eden Çavuşoğlu, Avrupa ve Amerika'dan adil bir yaklaşım beklendiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Hindistan'ın da S400 hava savunma sistemi aldığının hatırlatılması üzerine, "Oraya istisna yapabiliyorsanız Türkiye'ye de aynı anlaşışı göstermeniz lazım." diye konuştu.

Abramoviç'in barış görüşmelerine katılması

Abramoviç'in İstanbul'da görüşmelere katılmasıyla ilgili olarak Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Abramoviç, Cumhurbaşkanımızın hitap ettiği masanın etrafında değildi, bizlerle beraber oturdu. Abramoviç savaşın sonlandırılması için samimi bir çaba gösteriyor. Chelsea Kulübü ve İngiltere'deki varlıkları konusunda bazı kararlar alındı ama yaptırım listesinde olmayan birisi. Liderler arasında olsun, ülkeler arasında olsun, açık tutulması gereken kanallar var. Ukrayna tarafından da Abramoviç ile birlikte çalışan taraflar var."