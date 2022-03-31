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Motorine bir indirim daha geldi pompa satış fiyatı değişti Ankara İzmir İstanbul akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi pompa satış fiyatı değişti Ankara İzmir İstanbul akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında indirim üstüne indirim geliyor. Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş motorin litre fiyatına yansıdı. Güncel motorin pompa fiyatı İstanbul'da 21,20 liraya geriledi.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol yeni haftada devam eden düşüşle 108 dolar seviyesinin altına inerken, akaryakıt istasyonlarında motorin indirim haberi geldi.

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında düşüş gerçekleşti.

İstanbul Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; 
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,20 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.

Ankara'da ise motorin 21.48 TL olurken benzinin litre fiyatı 20.11 lira oldu.

İzmir'de motorinin pompa satış fiyatı 21.36 olurken  benzinin satış fiyatı 19.99 olarak gerçekleşti.

Petrol fiyatları için kritik toplantı
Piyasalar, yarın gerçekleştirilecek 27'nci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı. Grubun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği düşünülüyor.

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