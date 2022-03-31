Koray Aydın'ı koltuğundan eden iki fotoğraf! Meral Akşener düğmeye bastı İsmail Saymaz paylaştı

Yazar İsmail Saymaz, Meral Akşener'in A takımında değişikliğe gitmesiyle ilgili İyi Parti kulislerinde konuşulanları aktardı. Saymaz, Aydın'ın partide eş başkanlık havası oluşturduğunu bu görüntüyü destekleyen iki fotoğrafı köşe yazısına taşıdı.

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İyi Parti Genel İdare Kurulu dün toplandı ve Başkanlık Divanında iki kritik değişiklik yaptı. Partide 'İkinci Adam' diye nitelendirilen Koray Aydın'ın başında bulunduğu Teşkilat Başkanlığı doğrudan Meral Akşener'e bağlandı. Aydın, Siyasi İşler Başkanlığına getirildi. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise divan dışında kaldı.

Akşener'in sürpriz operasyonu siyaset dünyasını hareketlendirdi. Peki bu operasyon neden gerçekleştirildi? Merak edilenleri Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Ömer'in Yolu'ndan Demirel'in Doğru Yol'una" başlıklı yazısında paylaştı.

Kulislerde Siyasi İşler Başkanlığı’na kaydırılan Koray Aydın’ın teşkilat başkanlığından alınmasının partiyi merkez sağa konumlandırma hamlesi diye yorumlandığını ifade eden Saymaz, “2017'de İyi Parti kurulurken, Akşener'in genel başkanlığı, Aydın'ın da 'İkinci Adam' statüsü ittifakla kabul gördü. Ancak Aydın'ın örgütü elinde tutması muhaliflerini rahatsız etti” diye yazdı.

"Kendine bağlı yapılar inşa etti"

19 Mart’ta Afyon ve Uşak’ta gerçekleştirilen teşkilat toplantılarında yansıyan iki fotoğrafın rahatsız ettiğini ifade eden Saymaz, bir İyi Partili üst düzey yöneticinin görüşlerini şöyle aktardı:

"MHP'de bile bu görüntü yoktu"

"’MHP'de bile bu görüntü yoktu’ diyor. Aydın'ın uzun süredir yardımcıları aracılığıyla kendisine bağlı yapılar inşa ettiğini ileri sürüyor. ‘Eşbaşkanlık havası oluşturuyordu. Kendisi teşvik etmemekle birlikte 'Hayır' demiyordu. Şimdi Akşener, 'Parti benim' dedi’ diye konuşuyor.”

O, kürsüde konuşurken, Afyon ve Uşak il başkanları yanında ellerini önden bağlamış halde ayakta duruyor.

Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, Aydın'ın arkasında ve ayakta bekliyor.

Akşener'e yakın bir ismin Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınmasını, partiyi merkez sağa konumlandırma hamlesi diye yorumladığını yazan Saymaz, Aydın'ı gün boyu aradığını ancak geri dönmediğini belirtti.

Millet İttifakı'nda söylem birliği

Yavuz Ağıraliolu'nun görevden alınmasıyla ilgili olarak Saymaz, "Ağıralioğlu parti politikalarının dışında hareket ediyor, kişisel bir politik çizgi izliyordu" iddiasını yazdı. Akşener'in CHP ile söylem birliğini oluşturmak istediğine dikkat çeken yazar, yazısını şu sözlerle tamamladı:

İstikamet, Demirel'in Doğru Yol'u

"Merkez sağa açılırken, AK Parti ve MHP tabanından oy alma, hitabeti ile muhafazakarları ve milliyetçileri etkileme becerisi yüksek olan Ağıralioğlu'nun küstürülmesi, partiden kopmasıyla sonuçlanacak bir duygusal kırılmaya sürüklenmesi, yalnızca İyi Parti açısından değil, Millet İttifakı için de telafisi zor bir kayıp olabilir.

İyi Parti, 2023'e bir kala yönünü merkez sağa çevirdi. Artık 'Ömer'in Yolu'nu anan kimse kalmadı. İstikamet, Demirel'in Doğru Yol'u.