BIST 2.230
DOLAR 14,66
EURO 16,40
ALTIN 907,85
HABER /  DÜNYA
ADV Sinpaş Koru Aqua'da Lansmana Özel %15 İndirim

Hubble Uzay Teleskobu 28 milyar ışık yılı mesafedeki yıldızı görüntüledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hubble Uzay Teleskobu 28 milyar ışık yılı mesafedeki yıldızı görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu'nun 28 milyar ışık yılı mesafedeki bir yıldızı görüntüleyerek, "bu güne kadarki en uzak yıldız keşfini" gerçekleştirdiği açıklandı.

Abone ol

Nature dergisinde yayımlanan makalede, 1990'dan beri uzay araştırmalarında kullanılan Hubble'ın 28 milyar ışık yılı mesafede görüntülemeyi başardığı yıldızın bugüne kadar "keşfedilen en uzak yıldız" olduğu tespiti paylaşıldı.

Makalenin yazarları, bir anlığına görüntülenebilen yıldızın güneşten "50 ila 500 kat daha büyük ve milyonlarca kat daha parlak" olabileceği öngörüsünde bulundu.

Gökbilimciler, "sabah yıldızı" veya "yükselen ışık" anlamında "Earendel" diye isimlendirdikleri yıldızın görüntüsünün dünyaya ulaşmasının yaklaşık 13 milyar yıl sürdüğünü ve bu keşfin evrenin ilk yıllarını araştırmalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

Araştırma ekibi, Earendel'in iki yıldız değil de gerçekten tek bir yıldız olduğundan emin olmak için Hubble'dan sonra geliştirilen ve çok daha net görüntü elde edebilen James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanacakları bilgisini paylaştı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz savaşacağız
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz savaşacağız
Amasya'da meslektaşını darp ettiği iddia edilen profesör konuştu: Bir kaza gibi düşünmek lazım
Amasya'da meslektaşını darp ettiği iddia edilen profesör konuştu: Bir kaza gibi düşünmek lazım
Sancaktepe’de minibüs şarampole yuvarlandı sürücü hayatını kaybetti
Sancaktepe’de minibüs şarampole yuvarlandı sürücü hayatını kaybetti
ABD Başkanı Biden'a 4. doz aşısı canlı yayında yapıldı
ABD Başkanı Biden'a 4. doz aşısı canlı yayında yapıldı
İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu!
İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu!
Rusya'dan ateşkes kararı! Ek koridor açılacak
Rusya'dan ateşkes kararı! Ek koridor açılacak
Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü
Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü
Türkiye 30 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 30 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
Milli güreşçimiz Taha Akgül dokuzuncu Avrupa şampiyonluğunu kazandı
Milli güreşçimiz Taha Akgül dokuzuncu Avrupa şampiyonluğunu kazandı