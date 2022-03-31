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Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını tamamlayarak yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını tamamlayarak yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak özel uçakla saat 22.30'da İstanbul'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak özel uçakla saat 22.30'da İstanbul'a geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva tarafından Urgenç Uluslararası Havaalanı'ndan yurda uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de İstanbul'a geldi.

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