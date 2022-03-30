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Amasya'da feci olay! Profesörün darp ettiği doktor yoğun bakıma alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Amasya'da feci olay! Profesörün darp ettiği doktor yoğun bakıma alındı

AMASYA Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bir profesörün darp ettiği doktor yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri tarafından aranan profesörün kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doktorlara silah taşıma ruhsatı verilmesini istediği ortaya çıktı.

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AMASYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H.S.B. ile kalp cerrahisi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi E.K. arasında evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S.B., E.K'yi darp etti.

Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu yere yığılan E.K.'yi mesai arkadaşları sedyeyle fakültenin karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan E.K., beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

Profesörün olay sonrası fakülteyi terk ettiği ve polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

H.S.B.'nin kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doktorlara silah taşıma ruhsatı verilmesini isteyerek, "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor. Neden? Çünkü silahı var" ifadelerini kullandığı görüldü.

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