Başkan Biden fena yakalandı! ABD bu kareyle çalkalanıyor

İmza attığı gaflarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden'in bulduğu 'çözüm' kameralara takıldı. Putin ile ilgili gafından sonra önlem alan Biden, kürsüye bu konu hakkında gelebilecek sorulara verilecek cevapları içeren bir kağıt ile çıktı. ABD basını notlar için 'kopya kağıdı' benzetmesi yaptı.

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UKRAYNA'ya verdiği desteği her fırsatta dile getiren ABD Başkanı Joe Biden'in son gafı ise bir türlü gündemden düşmüyor.

Avrupa temaslarının son gününde önce Polonya'nın başkenti Varşova'da Ukraynalı mültecileri ziyaret eden Biden, daha sonra halka hitap etmiş ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili gündem olan ifadeler kullanmış, "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz" demişti. ABD'li yetkililer her fırsatta bu açıklamanın 'Rusya'da rejim değişikliği çağrısı' olmadığının altını çizmiş, Rusya ise bu sözlere çok sert bir yanıt vermişti.

Önlem aldı

Görünen o ki Biden, benzer bir gafa imza atmamak için ilginç bir önlem aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, kürsüye bu konu hakkında gelebilecek sorulara verilecek cevapları içeren bir kağıt ile çıktı. Notun başlığının ise 'zor Putin soruları ve cevapları' olduğu görüldü.

Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada viral olurken ABD basını notlar için 'kopya kağıdı' benzetmesi yaptı. Pek çok Cumhuriyetçi siyasetçi bu görüntüyü sert dille eleştirdi.