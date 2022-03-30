Amerikan CNN'den müzakere analizi: Türkiye arabuluculuk için eşsiz bir konumda

RUSYA ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için Türkiye devreye girdi. CNN International'da, "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla yayınlanan analizde Türkiye'nin kilit pozisyonuna dikkat çekildi.

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KARADENİZ'deki savaşı sona erdirmek isteyen Türkiye, önce Antalya'da Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanlarını ağırladı, ardından iki ülkenin heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Özellikle son dönemde dünyanın dikkati arabulucu konumundaki Türkiye'ye çevrilmiş durumda.

CNN International'da, "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla yayınlanan analizde, Ankara'nın kilit pozisyonuna dikkat çekildi. "Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan ülke barışçıl bir ülke olarak öne çıkabilir mi?" ifadesine yer verilen yazıda Rus ve Ukraynalı delegasyonların İstanbul'a geldiği hatırlatıldı ve Türkiye'nin eşsiz siyasi konumunun ilgi odağı haline geldiği belirtildi.

"Diğer ülkelere göre en büyük paya sahip"

NATO üyesi Türkiye'nin kendine özgü bir profile ve konuma sahip olduğu, birçok Batılı kurumun üyesi ve Batı'nın bir parçası olduğu kaydedildi. Yazıda, "Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile deniz sınırı var. Türkiye, Rusya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ticaret ortağı. Son yıllarda Suriye, Libya ve Karabağ'daki çatışma bölgeleri üzerinden Rusya ile hem rekabet etti hem de iş birliği yaptı. Türkiye, arabuluculuk için diğer aday ülkelerle kıyaslandığında en büyük paya sahip" denildi.

"Karadeniz'de büyük bir güç"

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz bölgesindeki jeopolitiği ve güç dengesini temelden değiştirdiği görüşü aktarılarak, "Türkiye, Karadeniz'de büyük bir güç" vurgusu yapıldı.

"İnsani rol oynayacak"

Savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının halihazırda milyonlarla ifade edildiği, bu sayı artmaya devam ettikçe 'Türkiye'nin muhtemelen yakın dönemde insani bir rol oynayacağı' görüşü paylaşıldı.