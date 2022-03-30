İnternete 1 Nisan'da zam geliyor BTK kabul etti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda Türk Telekom’un port ücretlerine yüzde 67’ye yakın oranda zam talebi kabul edildi.

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TELKODER, BTK tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında oldukça yüksek bir zam yapıldığına dikkat çekti. Zamlı tarifelerin 1 Nisan’da yürürlüğe gireceğini belirten TELKODER, “Tüketiciler önümüzdeki dönemde yüksek internet ve sabit telefon faturaları ödemek zorunda kalacak. Kararın gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa gideceği ifade edildi.

BTK’nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararına değinen Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 1 Nisan'da yürürlüğe girecek zamlı toptan tarifelerin, Türk Telekom’dan toptan hizmet alarak milyonlarca aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan alternatif işletmecileri finansal olarak büyük zarara uğratacağına dikkat çekti.

Karar geri alınmalı

Telekomünikasyon sektöründe alternatif işletmecilerin korunmasının; rekabeti arttıracağı ve hizmet kalitesi kadar tüketicilerin uygun maliyetli haberleşme imkanlarından faydalanması anlamına geldiğini belirten TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, karar ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü. BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı. Milyonlarca kurumsal ve bireysel aboneye hizmet sunan alternatif işletmeciler olarak alınan kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz. Bu isteğimizin karşılık görmesi, sektördeki işletmecilerin doğacak büyük zararlarını engellemek kadar, daha makul seviyelerde oluşabilecek internet ve sabit telefon faturalarının daha yüksek fiyatlara çıkmasının önlenmesi adına değerli olacaktır.”