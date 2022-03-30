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Gaziantep'te okuldaki silahlı kavgada kan aktı! Veliler birbirine girdi: Faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te okuldaki silahlı kavgada kan aktı! Veliler birbirine girdi: Faciadan dönüldü

GAZİANTEP'te bir okulda öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Okul önünde çıkan silahlı kavgada bir veli silahla omuzundan yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesinde Aslı Alevli İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce öğrenciler arasında yaşanan tartışmaya veliler de dahil oldu. Olaya velilerin de dahil olmasıyla okul önünde veliler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri silah çıkarak etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada mermilerden birinin isabet ettiği Selçuk Ç. (45) isimli veli omuzundan yaralandı. Yaralı veli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 5 şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı
Yaşanan olay sonrası okul önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olaya karıştığı tespit edilen 5 şahsi yakalamak için çalışma başlatıldı. Öğrencilerin derste olduğu esnada okul önünde meydana gelen olayda şans eseri öğrenciler zarar görmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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