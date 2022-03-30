Yarın garip şeyler olacak pencereleri sakın açmayın! Meteoroloji Eskişehir Bursa Kütahya...
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuyla uyardı. Bahar geliyor ama çöl tozuyla birlikte. İstanbul, Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da yaşayanlar aman dikkat! Görüş mesafesi azalabilir, çamur yağabilir. İşte yapılan açıklama...
TÜRKİYE beklediği bahar havasına kavuştu. Ancak baharın tadını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen çöl tozu uyarısı kaçırdı. Perşembe günü itibariyle Afrika üzerinden gelen çöl tozu bir çok kenti saracak. Adeta havadan çamur yağacak. Eskişehir, Bursa , Bilecek ve Kütahya illeri için özel uyarı yapıldı. Hastalığı olanlar da aman dikkat! Ne kapı pencere açın ne de dışarıya çıkın. İşte meteoroloji uzmanlardan gelen son hava durumu tahmini ve uyarılar:
Meteoroloji sitesinden duyurdu : Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu 31 Mart 2022 perşembe ve 1 Nisan 2022 cuma günü Türkiye'yi vuracak. Çöl tozuMarmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkemizin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görülecek. 31 Mart 2022 Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor..
Çamur yağacak : Meteorolojinin yayınladığı uyarıya göre özellikle Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Bursa illerinde çöl tozuyla birlikte adeta çamur yağacak. Toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesi, hava kalitesi düşecek, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış görülecek. Çöl tozu cuma günü akşam saatlerine kadar yoğun bir şekilde etkili olacak.
Araçlarınızı içeri alın dışarı çıkmayın : Çöl tozuyla birlikte yağış olan yerlerde gökten çamur yağacak. Hava kalitesini düşerecek olan çöl tozu özellikle astım hastaları için çok zararlı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Nisan ayı boyunca belirli aralıklarla çöl tozu akınları olabileceğini belirterek şu uyarıları yaptı:
-Basık havaya neden oluyor. Bu durum psikolojik olarak insanları etkiliyor. Ayrıca astım hastaları da dikkatli olsunlar. Ancak bu geçici bir durum.