BIST 2.227
DOLAR 14,65
EURO 16,35
ALTIN 912,21
HABER /  EKONOMİ
ADV Lider Filo Halka Arz Oldu

Almanya 40 yıldır böylesini görmemişti! Enflasyonla tanıştılar rakam uçtu

Almanya 40 yıldır böylesini görmemişti! Enflasyonla tanıştılar rakam uçtu

ALMANYA 40 yıl sonra enflasyon belasına düştü. Türkiye'de enflasyon yüzde 50'yi aşarken, dünyanın en iyi ekonomilerine sahip ülkelerinde de enflasyon canavarı hortladı. Almanya'da 40 yıl sonra enflasyon yüzde 7.3'e yükseldi.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu da etkilemeye devam ediyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülkede şubat ayında açıklanan yüzde 5.1 enflasyon oranının son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 7.3'e yükseldiği bildirildi.

Açıklanan enflasyon oranının Almanya'da 1990 yılından beri en yüksek enflasyon oranı olduğunu belirten uzmanlar, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu tetiklediğini ve Rusya-Ukrayna savaşının uzaması halinde enflasyonun yükselmeye devam edeceğini açıkladı.

İlgili Haberler
Altın düşecek demişti dediği çıktı İslam Memiş altının gramını bu fiyattan alın diyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yarın garip şeyler olacak pencereleri sakın açmayın! Meteoroloji Eskişehir Bursa Kütahya...
Foto Galeri Yarın garip şeyler olacak pencereleri sakın açmayın! Meteoroloji Eskişehir Bursa Kütahya... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de anketlerde Trump Biden'ı da Harris'i de geçiyor
ABD'de anketlerde Trump Biden'ı da Harris'i de geçiyor
İsrail peş peşe saldırılar üzerine en yüksek alarm seviyesine geçti son 3 saldırıda 11 kişi öldü
İsrail peş peşe saldırılar üzerine en yüksek alarm seviyesine geçti son 3 saldırıda 11 kişi öldü
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Katar'a küçükbaş hayvan gönderildi mi? Kırmızı et sıkıntısına yol açtığı iddiası
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Katar'a küçükbaş hayvan gönderildi mi? Kırmızı et sıkıntısına yol açtığı iddiası
Kuzey Makedonya nüfusu açıklandı Türklerin nüfusu yüzde kaç oldu?
Kuzey Makedonya nüfusu açıklandı Türklerin nüfusu yüzde kaç oldu?
Savcılıktan 'Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarına takipsizlik
Savcılıktan 'Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarına takipsizlik
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden net cevap
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden net cevap
Yıllık 18 bin TL gideri var! Malatya'da ağaçlara şekil vererek geçimini sağlıyor: Gerçekten hayret ediyorum
Yıllık 18 bin TL gideri var! Malatya'da ağaçlara şekil vererek geçimini sağlıyor: Gerçekten hayret ediyorum
Almanya'da enflasyon 41 yıl sonra en yüksek seviyede
Almanya'da enflasyon 41 yıl sonra en yüksek seviyede
Süleyman Soylu, Meral Akşener'in sözlerine tepki göstererek yeni lakap taktı
Süleyman Soylu, Meral Akşener'in sözlerine tepki göstererek yeni lakap taktı
Çok nadir görülen bir olay! Doğurduğu bebeği gören anne şaşkına döndü
Çok nadir görülen bir olay! Doğurduğu bebeği gören anne şaşkına döndü