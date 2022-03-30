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Almanya'da enflasyon 41 yıl sonra en yüksek seviyede

Almanya'da enflasyon 41 yıl sonra en yüksek seviyede

Almanya'da geçen ay yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mart ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,3'e çıkarak 1981'de İran-Irak savaşının petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyona ilişkin beklenti martta yüzde 6,3'e yükselmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 2,5 yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 29,5 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6,2 ve hizmetlerde yüzde 2,8 oldu.

AB uyumlu TÜFE, martta aylık bazda yüzde 2,5 ve yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi.

Son dönemde özellikle enerji ürünleri başta olmak üzere tedarik dar boğazları ve önemli fiyat artışlarının enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve ham madde fiyatlarının keskin şekilde artmasına neden olurken, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle daha çok sayıda şirket, gelecek 3 ay içinde fiyatlarını artırmayı planlıyor.

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