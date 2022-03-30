Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriyelilere mecbur gideceksiniz deyin' cevabı

Kemal Kılıçdaroğlu, burada bir vatandaşın "Suriyelilere 'davul zurnayla değil, mecbur gideceksiniz' deyin" demesi üzerine, "Meraklanmayın, ben göndereceğim." diye yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin her yıl milli gelirinin en az yüzde 1'inin çiftçiye destek olarak verilmesi gerektiğini belirterek, "Hakkınızı teslim edeceğiz. Siz bankalardan kredi çektiniz, bunların faizlerini sıfırlayacağız. Ana parayı devlete geri ödeyeceksiniz." dedi.

Manisa programı kapsamında Sarıgöl ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, ilçe girişinde servis taşıyıcılarıyla görüştü. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zorlandıklarını aktaran servis şoförlerini dinleyen Kılıçdaroğlu, taşımacıların sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Daha sonra belediye salonunda düzenlenen Çiftçi ve Muhtarlar Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Üretimin desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Sizin emeğiniz son derece değerlidir. Pandemi bize bir gerçeği daha gösterdi. Tarım, dünyanın tüm ülkelerinde stratejik sektördür. Arabanız olmayabilir, elektrik süpürgeniz olmayabilir ama günde 3 kez karnınızı doyuracaksınız. Eğer siz üretemezseniz bu ülke derin yoksulluk yaşar." diye konuştu.

Halkın gücüne çok güvendiklerini ve halkın desteğiyle gördükleri yanlışları düzeltmek istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Biz 6 lider bir araya geldik. İkinci kez masanın etrafına oturduk. Benim taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor. Biz gönül birliği yaptık, bizim kişisel beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz her evde huzur olsun. Cennet gibi topraklarımız var. " ifadesini kullandı.

- "Çiftçinin malları üzerindeki hacizleri kaldıracağız"

Kılıçdaroğlu, devletin her yıl milli gelirinin en az yüzde 1'ini çiftçiye destek olarak vermesi gerektiğini savunarak, "Yani aşağı yukarı 8 milyar lira civarında destek vermesi lazım. 8 milyar lira çiftçiye verseler çiftçi dünyayı besler. Hakkınızı teslim edeceğiz. Siz bankalardan kredi çektiniz, bunların faizlerini sıfırlayacağız. Ana parayı devlete geri ödeyeceksiniz." görüşünü paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde çiftçinin malları üzerine konulan hacizleri de kaldıracaklarını bildirdi.

"Millet İttifakı olarak Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Çocuğuna süt içiremeyen anneleri bilirim. İnsanın biraz vicdanı sızlar. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Geliri asgari ücretin altında olan ailelere destek vereceğiz. Kadın gidecek oradan aylığını çekecek. Onu el aleme muhtaç hale getirmeyeceğiz. Kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Sizlere güveniyorum. Beraber el ele vereceğiz."

- "Güneş panelleri kurarak elektrik elde edeceğiz"

Kılıçdaroğlu, çiftçiye tarımsal üretimde kullanması için ücretsiz elektrik sağlayacaklarını, bunu ilk kez Şanlıurfa'da paylaştığını anımsatarak, "Orada 'Taşlık araziye güneş panelleri kurarak elektrik elde edeceğiz ve bunu çiftçilere ücretsiz vereceğiz' dedik. Şanlıurfa'dan başlayacağız ve daha sonra bütün Türkiye'ye çiftçilerin tarımda kullandığı elektriği ücretsiz vereceğiz. Ayrıca orada arz fazlasından gelir de elde edilecek. Bu da ortak olanlara kar payı olarak verilecek." açıklamasında bulundu.

Muhtarların, demokrasinin temeli olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, demokrasinin büyümesi için muhtarların pozisyonunun büyümesi gerektiğini, bu konuda hazırladıkları kanunun TBMM'de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini sözlerine ekledi.

Toplantı, basına kapalı devam etti.