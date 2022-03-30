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Mehmet Muş'tan KDV indirimlerini yansıtmayanlar için flaş açıklama

Mehmet Muş'tan KDV indirimlerini yansıtmayanlar için flaş açıklama

Gıdadan sonra temizlik maddelerine de gelecek KDV indirimleri için Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan uyarı geldi.

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Temel ihtiyaç malzemelerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı denetimlere başlıyor. Bakanlık, KDV indiriminin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığını görmek için 81 ilde denetimler gerçekleştirecek. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;
"Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin %18’den %8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık. Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimiz vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirerek, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız."

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