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Montrö bildirisi davasında ara karar: Emekli amirallerin yurt dışı yasakları kaldırıldı

Montrö bildirisi davasında ara karar: Emekli amirallerin yurt dışı yasakları kaldırıldı

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

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Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Ahmet Serdar Akınsel, savunmasında, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin tartıştırmalar nedeniyle görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak için dava konusu açıklamayı yaptıklarını belirtti.

Açıklamanın, fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Akınsel, suç işleme amacıyla hareket etmediklerini söyledi.


Suçlamaların soyut iddialara dayandığını öne süren Akınsel, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara kararı açıklayan mahkeme, dün ve bugün savunma yapanlar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma, 27 Haziran'a ertelendi.

Sanıklardan Ali Sadi Ünsal, Arif Vehbi Alpman, Nazım Çubukçu ve Turgay Erdağ dün savunmalarını yapmışlardı.

- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

Mahkemenin, Kovid-19 salgını nedeniyle aldığı karar gereği, 72 sanığın savunması yaşadıkları illerde alınmıştı.

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