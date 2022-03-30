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Uğurcan Çakır kaleyi geri alıyor

Uğurcan Çakır kaleyi geri alıyor

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş müsabakasında kalesini geri alıyor.

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Trabzonspor'un, penaltılarla 3-2 mağlup olduğu Çaykur Rizespor müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bordo-mavililerin sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçında kalesindeki yeri alacak.

Milli maçlar sonrası takımın hazırlıklarına katılacak olan başarılı eldiven Dünya Kupası finallerine gidememenin moralsizliğini yaşarken, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncusuyla görüşme yaparak, hafta sonu oynanacak olan maça motive edecek.

Uğurcan Çakır, İstanbul'da Beşiktaş ile oynanan maçın son bölümünde kırmızı kart görmüş, Gaziantep FK ile Trabzon'da oynanan maçta da cezası nedeniyle forma giyememişti.

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