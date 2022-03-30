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Antalya'da banyoya giren kadın kocasını ölü buldu

Antalya'da banyoya giren kadın kocasını ölü buldu

ANTALYA'da 5 yıldızlı otelde muhasebe müdürü olarak görev yapan 1 çocuk babası Selim Günay (43), eşi tarafından banyoda ölü bulundu.

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Olay, Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 18 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı dairenin 2’inci katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dairede eşi ve çocuğu ile birlikte yaşayan Selim Günay (43) banyoda hareketsiz olarak gören eşi Zehra Günay, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarın ardından eve gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybetti belirledi. Durum şüpheli görülerek polis ekiplerine bilgi verildi.

Kalp krizi olarak değerlendiriliyor
Öte yandan şahsın Kemer İlçesi’nde 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak görev yaptığı ve bir süredir sağlık sorunları olduğu öğrenildi. Yapılan ilk değerlendirmeye göre şahsın kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Acı haberi alarak olay yerine gelen iş arkadaşları ise derin üzüntü yaşadı. Cenaze ise savcının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin buradaki işlemlerinde sonra Manisa’da toprağa verileceği belirtildi. Polisin olayla ilgi araştırması ise devam ediyor.

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