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Casusluktan yargılanan Deva Partili Metin Gürcan'ın davası için yeni karar

Casusluktan yargılanan Deva Partili Metin Gürcan'ın davası için yeni karar

Deva Partisi kurusu üyesi Metin Gürcan’ın yargılandığı davanın mahkeme tarafından kapalı görülmesi kararlaştırıldı.

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Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davada savcı, Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianamedeki bilgilerin devlet sırrı niteliği taşıdığını söyleyerek, duruşmanın kapalı görülmesi talebinde bulundu. Savcının talebini değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı görülmesine hükmetti.

Duruşmada sanık Gürcan ve avukatları salonda hazır bulunurken, sanık Gürcan duruşmaların açık görülmesi talebinde bulundu. Karar sonrası söz alan Gürcan, suçlamalardaki bilgileri açık kaynaklardan derlediğini belirterek, “Bu bilgileri kamuoyuna şeffaflıkla sunmak ve paylaşmak isterim. Duruşmaların açık görülmesini talep ediyorum” dedi.
Sanık Gürcan’ın avukatları ise gizli kalması gerektirecek bir durumun olmadığını ve kamu güvenliğini ihlal edecek bir açıklamanın yer almadığını ifade etti.

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme’ ve ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama’ suçlarından müebbet ve 35 yıl hapis cezası talep edilmişti.

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