Halk Ekmek pide fiyatı fırıncıları kızdırdı! 'Rakam komik oldu' deyip tepki gösterdiler

ESKİŞEHİR’de hizmet veren fırınların Ramazan ayında satacakları pidelerin fiyatının 5 lira olarak belirlendiğini belirten esnaf, pidelerin Halk Ekmek'te 2,5 liraya satılacak olmasına tepki gösterdi.

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Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kala Eskişehir’de pide fiyatı belli oldu. Geçen yıl 280 gramı 3 lira olan pidenin bu yıl 270 gramı 5 lira olarak satılmasına karar verildi. Günler öncesinden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan 280 gram pide için 2,5 lira olan fiyat ise fırıncı esnafının tepkilerine neden oldu.

Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, durumun haksız rekabete yol açtığını söyledi. Belediye tarafından her şeye zam yapılırken pideye zam yapılmamasına tepki gösteren Mülazımoğlu, “Ucuza imal etmenin bir formülü varsa bize de söylesinler. Belediye fırınının belirlediği fiyat haksız rekabet oluşturuyor. Belediye ulaşım, su gibi tüm hizmetlerine yüksek oranlarda zam yaparken pide için belirlediği rakam komik oldu. Yıl boyu beklediğimiz Ramazan ayına buruk giriyoruz.” dedi.