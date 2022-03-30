Bugün 19:22'ye aman dikkat! 'Boşlukta olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

5 Nisan’da Mars ve Satürn arasında bir kavuşum gerçekleşecek 22 derece Kova burcunda. Bu bir durma sinyalidir, bir durma enerjisidir. Tüm dünya genelinde çok önemli, hareketli durumlara ve önemli olaylara da gebe olacağımız bir sürece doğru gidiyoruz.