Bugün 19:22'ye aman dikkat! 'Boşlukta olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Çarşamba Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek, 19.22 itibariyle de boşlukta olacak. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım edelim, sevdiklerimizle sorunlarımızı paylaşalım.
Gün içinde meditasyon yapmak, esnemek ve gevşemek bizi rahatlatacaktır. Kırgın olduğumuz kişileri affetmek, kırgınlıkları sonlandırmak ve sevgiyle ilgili çalışmalar yapmak için gökyüzü bizi destekliyor. Ancak durduk yere alınganlıklar yapmayalım!
Astroloji uzmanı Hande Kazanova burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Çarşamba, Perşembe günleri Ay iyice kapanacağı için başlatma enerjisini çalıştırmayalım. Kadersel etkiler altında olacağız. Küçülme enerjisi devrede olduğu için aciliyeti yoksa ameliyatlardan kaçınalım.
5 Nisan’da Mars ve Satürn arasında bir kavuşum gerçekleşecek 22 derece Kova burcunda. Bu bir durma sinyalidir, bir durma enerjisidir. Tüm dünya genelinde çok önemli, hareketli durumlara ve önemli olaylara da gebe olacağımız bir sürece doğru gidiyoruz.