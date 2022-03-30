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Nagehan Alçı'dan Gonca Vuslateri'ye tepki: Tam bir kezban çıkıyor

Nagehan Alçı'dan Gonca Vuslateri'ye tepki: Tam bir kezban çıkıyor

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, oyuncu Gonca Vuslateri'nin Will Smith'in Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a tokat atmasını desteklemesine tepki gösterdi.

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Oscar ödül töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e onca Vuslateri  destek çıktı.

Vaslateri, tokat skandalına ilişkin "Eline sağlık Will Smith. Şu dalga geçme, komodo taşlama sanatı diye gezen kıçı yere yakınlara cevap vermemiz için cesaret oldun. Hepsi bir yana aynısını yapardım. Benim de başka alternatifimin kalmadığı zamanlar oluyor" dedi.

"Gonca adına çok üzüldüm"
Vuslateri'nin sözlerine bugünkü yazısında tepki gösteren Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Will Smith'in bile bir metinle özür dilediği magandalığı bir Türk kadın oyuncu hem de erkek şiddetini öven cümlelerle nasıl da savunuyor. İşte erkek-egemen ideolojinin kadınların zihninde egemen olması dediğim olay bu. Gonca Vuslateri'nin de beyninde feodalizmin kalıntıları var. Feminist bilinç sahibi olduğunu iddia eden kadın gidiyor ve bir anda karşımıza dün de ifade ettiğim gibi Z kuşağının tabiriyle 'Tam bir Kezban' çıkıyor. Beğendiğim bir oyuncu olan Gonca adına çok üzüldüm."

Erkekleri gaza getiriyor
Vuslateri'nin daha sonraki tweet'inde "Will öyle bişi yaptı ki hem eline sağlık hem de söylediği söz yeterli olurdu. Oyuncunun kontrolsüzlükle ilgili kimseye bir gerçeklik borcu yoktur. Bizde olsa erkekler iş birliktelikleri bozulmasın diye karısıyla dalga geçen adamı eve after'a çağırırdı" dediğini anımsatan Alçı, şunları söyledi:

"Hakikaten pes... Zaten her an parlayıp şiddete meyyal olan bu coğrafyanın erkeklerini 'Siz adam değilsiniz. İşte görün Will'den erkeklik öğrenin' havasında gaza getiriyor. Feodalizmin en pespaye versiyonlarından bir örnek bu. Ve maalesef tek de değil. 'Çağdaş feminist' görünen birçok kadın da böyle düşünüyor. Onlara göre erkekler biz kadınların sahibi. Asla modern bir dünya görüşleri yok. Feodal kalıntı düşünceleri bunlar."

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