Saadet Partili Belediye Başkanı: Anam babam CHP'li, Devrimciyim, Müslümanım, Saadetliyim

GİRESUN'un Çanakçı İlçesi'nin Saadet Partili Belediye Başkanı Tuncay Kasım, kendini öyle bir tanımladı ki duyanların ağzı açık kaldı. Kasım, "Ömrüm boyunca devrimci oldum, müslümanım, Saadet Partili belediye başkanıyım. Ezmedim, sömürmedim, hak yemedim” dedi.

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Giresun’un Çanakçı ilçesinin Saadet Partili Belediye Başkanı Tuncay Kasım, kendisini “devrimci” olarak tanımladı. Tuncay Kasım, “Babam Köy Enstitüsü mezunu, sülalenin ilk okuyanı, 38 yıl köy çocuklarına öğretmenlik yaptı, hep CHP’liydi. Annem hâlâ başörtülüdür, o da CHP’li" diye konuştu.

Ömrüm boyunca devrimci oldum!

"Ömrüm boyunca devrimci oldum, müslümanım, Saadet Partili belediye başkanıyım. Ezmedim, sömürmedim, hak yemedim” diyen Tuncay Kasım, “Hasbelkader bu ülkede bir yerel yöneticiyim, halk ile doğrudan iç içeyim. Az çok okumuş, neden sonuç ilişkisi kurabilen biriyim. Hayatım boyunca bu kadar kötü bir ekonomik durum görmedim. İnsanlarda sabır taşı patlamak üzere” dedi.

6'lı Masa bu ülkeye umut veriyor

Altı siyasi partinin ortak açıklamasını da değerlendiren Tuncay Kasım, “Açıklama, bu ülkeye, bu halka güçlü kararlılık umut ve birliktelik mesajı veriyor. Bu kararlılık bozulmayacak. Hep birlikte halk kazanacak” dedi.