BIST 2.222
DOLAR 14,65
EURO 16,30
ALTIN 906,16
HABER /  SPOR
ADV Lider Filo Halka Arz Oluyor

Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor

Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor

Milli takım serüvenini kısa süre önce noktalayan Burak Yılmaz'ın sezon bitiminde Lille ile olan sözleşmesi sona eriyor. Tecrübeli golcünün kariyerini Süper Lig'de noktalamak istediği, ilk tercihinin Beşiktaş olduğu kaydedildi.

Abone ol

Bu sezon yer aldığı 3 kulvarda da hücum hattındaki bitiricilik sorunu sebebiyle erkenden havlu atan Siyah-Beyazlılar, yeni dönemin kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

İki yıl önce Fransız ekibi Lille’in yolunu tutan Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar’ın radarına girdi.

Futbolu Türkiye'de bırakmak istiyor ilk tercihi...
Lille’i geçen sezon Fransa Lig 1 şampiyonluğuna ulaştıran temel etkenler arasında yer alan Burak Yılmaz, bu dönem bitecek kontratının ardından Süper Lig’e dönmeyi planlıyor. Kariyer finalini Türkiye’de yapmak isteyen Burak’ın tercihi Beşiktaş...

Kongre üyelik kartını bizzat başkan Ahmet Nur Çebi’den alan 36 yaşındaki futbolcunun, atacağı gollerle yeni sezonda Kara Kartal’ı şampiyonluğa taşıyıp futbol kariyerine masal gibi bir veda etmeyi planladığı ifade edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de bu talebe olumlu baktığı kaydedildi.

A Milli Takım kariyerine Portekiz karşısında kaçırdığı penaltı sonrasında nokta koyan Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 34 maçta 7 gol ve 4 asistle oynadı.

Babasının sözleri hatırlandı
Tecrübeli golcünün babası Fikret Yılmaz, oğluyla ilgili olarak birkaç ay önce yaptığı açıklamada, “Biz Adanalıyız. Burak, Avrupa’da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya da gelebilir. Ben burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
"Zihinsel yobazlığa gerek yok!" Kuntz'a ağır eleştiriler: Zorlamayalım
Foto Galeri "Zihinsel yobazlığa gerek yok!" Kuntz'a ağır eleştiriler: Zorlamayalım Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Beşiktaş karşısında ilk peşinde
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Beşiktaş karşısında ilk peşinde
Edirne'de akıl almaz olay! ‘Her suçlu suç mahalline geri döner’ sözü gerçek oldu: Tutuklandı
Edirne'de akıl almaz olay! ‘Her suçlu suç mahalline geri döner’ sözü gerçek oldu: Tutuklandı
Dünya bunu konuşuyor; Mohamed Salah lazerle kör edildi
Dünya bunu konuşuyor; Mohamed Salah lazerle kör edildi
Kameri aylar ne demek hangi aylar 2022 kameri ayı sırası
Kameri aylar ne demek hangi aylar 2022 kameri ayı sırası
Amasya'da 3 defa patlama sesi duydu! Hayatının şokunu yaşadı: Ev çöktü sanmıştı meğer...
Amasya'da 3 defa patlama sesi duydu! Hayatının şokunu yaşadı: Ev çöktü sanmıştı meğer...
Putin Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi
Putin Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi
Roberto Mancini Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Mancini Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
Rusya'nın 'ateşkes' amacı farklı! Ruslardan kurtarılan kenlerde sokaklar çürümüş ceset dolu
Rusya'nın 'ateşkes' amacı farklı! Ruslardan kurtarılan kenlerde sokaklar çürümüş ceset dolu
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek tarih belli oldu! Faturalarda artış olacak mı?
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek tarih belli oldu! Faturalarda artış olacak mı?
Fiyatlar cep yakıyor! Lüks restoranlarda iftar asgari ücrete denk
Fiyatlar cep yakıyor! Lüks restoranlarda iftar asgari ücrete denk