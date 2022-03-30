BIST 2.207
DOLAR 14,66
EURO 16,29
ALTIN 907,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Lider Filo Halka Arz Oluyor

'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü için 5 gün sonra flaş karar

'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü için 5 gün sonra flaş karar

BURSA'da kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturması talimatı vermesinin ardından görevinden alınan okul müdürü Haydar Akın, 5 gün sonra yeniden görevine döndü.

Abone ol

Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın öğretmenlere resmi bir yazı göndererek, tüm sınıflardaki oturma düzeninin kız ve erkek ayrı olacak şekilde değiştirilmesini istemişti.

NTV'de yer alan habere göre Akın'ın bu yazısı, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmış ve Akın'ın müdürlük görevine son verildiğini açıklamıştı.

Edinilen bilgiye göre, Akın 5 gün sonra görevine iade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Akın'ın görevine iadesiyle ilişkin bir gerekçe paylaşılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya bunu konuşuyor; Mohamed Salah lazerle kör edildi
Dünya bunu konuşuyor; Mohamed Salah lazerle kör edildi
Kameri aylar ne demek hangi aylar 2022 kameri ayı sırası
Kameri aylar ne demek hangi aylar 2022 kameri ayı sırası
Amasya'da 3 defa patlama sesi duydu! Hayatının şokunu yaşadı: Ev çöktü sanmıştı meğer...
Amasya'da 3 defa patlama sesi duydu! Hayatının şokunu yaşadı: Ev çöktü sanmıştı meğer...
Putin Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi
Putin Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi
Rusya'nın 'ateşkes' amacı farklı! Ruslardan kurtarılan kenlerde sokaklar çürümüş ceset dolu
Rusya'nın 'ateşkes' amacı farklı! Ruslardan kurtarılan kenlerde sokaklar çürümüş ceset dolu
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek tarih belli oldu! Faturalarda artış olacak mı?
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek tarih belli oldu! Faturalarda artış olacak mı?
Fiyatlar cep yakıyor! Lüks restoranlarda iftar asgari ücrete denk
Fiyatlar cep yakıyor! Lüks restoranlarda iftar asgari ücrete denk
Öldü sanılmıştı geri döndü! Ukrayna'nın en cesur askerine madalya
Öldü sanılmıştı geri döndü! Ukrayna'nın en cesur askerine madalya
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 kişi yakalandı
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 kişi yakalandı
Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya
Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya