Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve serbest stil 65 kiloda Münir Recep Aktaş, bronz madalya kazandı.

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 79 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammet Akdeniz, bronz madalya kazandı.

Baş dönmesi ve mide bulantısı nedeniyle bugün hastanede tedavi gören Muhammet, bronz madalya maçına çıktı.

Büyüklerde ilk kez mücadele eden Muhammet, üçüncülük maçında Letonyalı Alans Amirovs ile karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen Muhammet, Avrupa üçüncüsü oldu.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 2'ye çıktı. Milli sporcu Münir Recep Aktaş, serbest stil 65 kiloda bronz madalya almıştı.

Muhammet Akdeniz, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle dün gece uyuyamadığını ve karşılaşmaya serumla çıktığını söyledi.

Aktaş, rakibini tuşla yenerek bronz madalya elde etti

Erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden milli sporcu Münir Recep Aktaş, rakibini tuşla yenerek bronz madalya elde etti.

Şampiyonadaki ilk maçında Fransız Quentin Sticker'i 11-0 teknik üstünlükle yenen Münir Recep, çeyrek finalde Azerbaycanlı Haji Aliyev'e mağlup olmuştu.

Türkiye'ye 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk madalyayı kazandıran Münir Recep, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyüklerde ilk madalyasını alan milli güreşçi, "Şampiyonaya katılmamda emeği geçen herkese, aileme çok teşekkür ediyorum. Üzerimde herkesin emeği çok fazla. 70 milyonu temsil ediyoruz, elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Bu sefer üçüncü oldum, büyüklerde ilk madalyamı kazandım. İnşallah, ilerleyen dönemlerde altın madalyayla röportaj vermek nasip olur." ifadelerini kullandı.

Selahattin Avrupa 5'incisi

Erkekler serbest stil 70 kiloda güreşen Selahattin Kılıçsallayan, Avrupa 5'incisi oldu.

Selahattin, bronz madalya maçında Moldovalı Nicolai Grahmez'e tuşla yenildi.

Kadın güreşçiler mindere çıkıyor

Şampiyonada kadınlarda 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Bedia Gün, 59 kiloda Elif Yanık, 68 kiloda Aslı Demir ve 76 kiloda olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit mindere çıkacak.

Ayrıca erkekler serbest stilde müsabakalar tamamlanacak.

Serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda repesaj ve madalya maçları gerçekleştirilecek. Milli güreşçiler Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk altın madalya için mindere gelecek.