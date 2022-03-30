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Resmi Gazete'de yayımlandı! EPDK elektrikte limiti güncelledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Resmi Gazete'de yayımlandı! EPDK elektrikte limiti güncelledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başı azami fiyat limiti yükseltildi.

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EPDK, 29 Mart tarihli kurul toplantısında aldığı "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitlerinin megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti ise megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

Daha önce azami fiyat limitleri, megavatsaat başına 2 bin lira değerini geçmemek üzere, içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı (PTF) ağırlıklı ortalamalarının üç katı olarak uygulanıyordu.

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