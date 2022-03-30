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Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu

Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu

İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den ilk açıklama geldi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili açıklama yaptı. Zelenski, Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini söyledi.

"Güvenmemiz için bir neden yok"
Müzakerelerde yalnızca bir sonuca güvenilebileceğini vurgulayan Zelenski, "Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif olarak adlandırılabilir ama bu izlenimler Rusya'nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor. Ancak Ukraynalılar saf değil. 34 günlük saldırılarda ve 8 yıldır Donbas'ta süren savaşta sadece sonuca güvenmeyi öğrendik. Bizim yok olmamız için savaşmaya devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok. Müzakerelerdeki yalnızca somut bir sonuca güvenilebilir." ifadeleri kullandı.

Podolyak'tan İstanbul müzakeresi değerlendirmesi
Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada beyanlarına yer verilen Podolyak, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da yapılan görüşmelerin, Rusya'nın birçok konuyu dikkate almasını sağlaması açısından önemli olduğunu belirten Podolyak, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşma aslında teoride değil, pratikte topraklarımızı ve egemenliğimizi korumak için etkili bir araç elde etmeyi şart koşuyor. Mesela nükleer güce sahip olanların da aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen orduları, Ukrayna topraklarında herhangi bir çatışmaya müdahale etmek için özel yasal yükümlülükler üstlenerek derhal silah tedarik edecek şekilde garantör oluyor." ifadesini kullandı.

"KÜRESEL GÜVENLİĞE ETKİ EDECEK"
Podolyak, bu anlaşmanın yeni küresel güvenlik sistemine de etki edeceğine dikkati çekerek "Ayrıca bu anlaşma, mevcut durumda etkinlik göstermemiş eski küresel güvenlik modelinin revize edilmesine ve daha etkin modellere geçmeye olanak sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

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