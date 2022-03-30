BIST 2.207
DOLAR 14,58
EURO 16,18
ALTIN 900,30
HABER /  SPOR
ADV Lider Filo Halka Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Kuzey Makedonya'yı yenen Portekiz, Dünya Kupası'na gidiyor

Kuzey Makedonya'yı yenen Portekiz, Dünya Kupası'na gidiyor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Portekiz, evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenerek Katar biletini aldı.

Abone ol

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Polonya, İsveç'i 2-0, Portekiz de Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Bruno Fernandes'ten 2 gol
Portekiz'in Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendiği maçtaki goller, 32. ve 65. dakikada Bruno Fernandes'den geldi.

Polonya da İsveç'i mağlup etti
Polonya, İsveç'i 2-0 yendiği maçta ise, 50. dakikada penaltıdan Lewandowski'nin ve 72. dakikada Zielinski'nin gollleri skoru belirledi.

Bu sonuçlarla, Polonya ve Portekiz, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Galler, İskoçya-Ukrayna maçını bekliyor
Galler ise İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden'dan İstanbul'daki müzakereye ilişkin açıklama
Biden'dan İstanbul'daki müzakereye ilişkin açıklama
Türkiye prestij maçında İtalya'ya 3-2 kaybetti
Türkiye prestij maçında İtalya'ya 3-2 kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
İzmir'de feci kaza! Kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk can verdi
İzmir'de feci kaza! Kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk can verdi
Sahurda tüketilmesi önerildi hem kalp krizi riskini azaltıyor hem tok tutuyor
Sahurda tüketilmesi önerildi hem kalp krizi riskini azaltıyor hem tok tutuyor
Petrol fiyatlarını altüst edecek gelişme petrol devi Saudi Aramco duyurdu rekor olacak
Petrol fiyatlarını altüst edecek gelişme petrol devi Saudi Aramco duyurdu rekor olacak
İkinci el araba alım satımında KDV değişti sektördeki uzman isimlerden önemli açıklamalar
İkinci el araba alım satımında KDV değişti sektördeki uzman isimlerden önemli açıklamalar
Avrupa Birliği'nden koronavirüs uyarısı: Rahatlamaya yer yok
Avrupa Birliği'nden koronavirüs uyarısı: Rahatlamaya yer yok
A101 ve BİM'de 150 lira olan 5 kilo ayçiçeği yağı Tarım Kredi'de indirimli 129 liradan satılıyor
A101 ve BİM'de 150 lira olan 5 kilo ayçiçeği yağı Tarım Kredi'de indirimli 129 liradan satılıyor
Ali Erbaş üzerinden Türkiye'ye kurulan büyük tuzak
Ali Erbaş üzerinden Türkiye'ye kurulan büyük tuzak