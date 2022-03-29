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Türkiye prestij maçında İtalya'ya 3-2 kaybetti

Türkiye prestij maçında İtalya'ya 3-2 kaybetti

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında ağırladığı İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar 4. dakikada Cengiz Ünder ile öne geçerken konuk ekip 35'te Cristante, 38 ve 69'da Raspadori ile üç gol buldu. 83. dakikada Serdar Dursun maçın skorunu belirledi.

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4. dakikada Ay-Yıldızlılar öne geçti. Enes Ünal'ın pasına hareketlenen Cengiz Ünder ceza sahası içinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

35. dakikada İtalya beraberliği yakaladı. Biraghi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cristante'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

38. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Altay Bayındır'ın kısa düşen şutunda topu önünde bulan Raspadori'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden sert şutunu kaleci Donnarumma güçlükle kornere çeldi.

50. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kaleye yakın yerden kullandığı frikik atışında kaleci Donnarumma topu kornere çeldi.

69. dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Zaccagni'nin ortasında ceza sahası içinde Biraghi'nin indirdiği topu önünde bulan Raspadori'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-3

83. dakikada Ay-Yıldızlı ekip farkı 1'e indirdi. Cengiz Ünder'in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Serdar Dursun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

84. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

Türkiye: 2 - 3 :İtalya

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Enea Jorgji, Dojando Myftarı, Ilir Tartaraj (Arnavutluk)

Türkiye: Altay Bayındır, Ozan Kabak (Dk. 8 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 77 Taylan Antalyalı), Rıdvan Yılmaz (Dk. 62 Berkan Kutlu), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Serdar Dursun), Enes Ünal (Dk. 77 Doğukan Sinik)

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chellini (Dk. 76 Bastoni), Biraghi, Pessina (Dk. 76 Sensi), Cristante (Dk. 76 Locatelli), Tonali, Zaniolo (Dk. 46 Zaccagni), Scamacca (Dk. 87 Belotti), Raspadori (Dk. 88 Bonucci)

Goller: Dk. 4 Cengiz Ünder, Dk. 83 Serdar Dursun (Türkiye), Dk. 35 Cristante, Dk. 38, 69 Raspadori (İtalya)

Sarı kartlar: Dk. 45 Zaniolo (İtalya), Dk. 86 Mert Müldür (Türkiye)

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