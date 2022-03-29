Türkiye prestij maçında İtalya'ya 3-2 kaybetti
TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında ağırladığı İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar 4. dakikada Cengiz Ünder ile öne geçerken konuk ekip 35'te Cristante, 38 ve 69'da Raspadori ile üç gol buldu. 83. dakikada Serdar Dursun maçın skorunu belirledi.Abone ol
4. dakikada Ay-Yıldızlılar öne geçti. Enes Ünal'ın pasına hareketlenen Cengiz Ünder ceza sahası içinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0
🇹🇷 | GOOLL! Topu çok iyi çekti, çok iyi vurdu! Cengiz Ünder sahnede! Maça golle başlıyoruz! #BizimÇocuklar #TURITA pic.twitter.com/Bocc0uQk2w— TRT Spor (@trtspor) March 29, 2022
35. dakikada İtalya beraberliği yakaladı. Biraghi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cristante'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
🇮🇹 | GOL! İtalya, Cristante'nin attığı golle maça denge getirdi. #BizimÇocuklar #TURITA pic.twitter.com/SWH6r1GAz5— TRT Spor (@trtspor) March 29, 2022
38. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Altay Bayındır'ın kısa düşen şutunda topu önünde bulan Raspadori'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-1
🇮🇹 | GOL! Raspadori, İtalya'yı 2-1 öne geçirdi. #BizimÇocuklar #TURITA pic.twitter.com/8pwfswTvpJ— TRT Spor (@trtspor) March 29, 2022
45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden sert şutunu kaleci Donnarumma güçlükle kornere çeldi.
🇹🇷 | Hakan Çalhanoğlu'nun füzesini Donnarumma çıkardı! #BizimÇocuklar #TURITA pic.twitter.com/uTHMRmhL1Z— TRT Spor (@trtspor) March 29, 2022
50. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kaleye yakın yerden kullandığı frikik atışında kaleci Donnarumma topu kornere çeldi.
🇹🇷 | Hakan Çalhanoğlu bu sefer duran topta Donnarumma'yı geçemedi! #BizimÇocuklar #TURITA pic.twitter.com/nYhY3UmM11— TRT Spor (@trtspor) March 29, 2022
69. dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Zaccagni'nin ortasında ceza sahası içinde Biraghi'nin indirdiği topu önünde bulan Raspadori'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-3
🇮🇹 | GOL! Raspadori'nin golüyle İtalya farkı 2'ye çıkardı. #BizimÇocuklar #TURITA pic.twitter.com/LLIa8snfLL— TRT Spor (@trtspor) March 29, 2022
83. dakikada Ay-Yıldızlı ekip farkı 1'e indirdi. Cengiz Ünder'in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Serdar Dursun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2
🇹🇷 | GOOLL! Köşe vuruşundan gelen topta Serdar Dursun'la farkı 1'e indiriyoruz! #BizimÇocuklar #TURITA pic.twitter.com/xGjn6yclH1— TRT Spor (@trtspor) March 29, 2022
84. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.
🇹🇷 | Serdar Dursun'un harika kafa vuruşunda Donnarumma yine sahnede! #BizimÇocuklar #TURITA pic.twitter.com/QfwT9siVXH— TRT Spor (@trtspor) March 29, 2022
Türkiye: 2 - 3 :İtalya
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Enea Jorgji, Dojando Myftarı, Ilir Tartaraj (Arnavutluk)
Türkiye: Altay Bayındır, Ozan Kabak (Dk. 8 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 77 Taylan Antalyalı), Rıdvan Yılmaz (Dk. 62 Berkan Kutlu), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Serdar Dursun), Enes Ünal (Dk. 77 Doğukan Sinik)
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chellini (Dk. 76 Bastoni), Biraghi, Pessina (Dk. 76 Sensi), Cristante (Dk. 76 Locatelli), Tonali, Zaniolo (Dk. 46 Zaccagni), Scamacca (Dk. 87 Belotti), Raspadori (Dk. 88 Bonucci)
Goller: Dk. 4 Cengiz Ünder, Dk. 83 Serdar Dursun (Türkiye), Dk. 35 Cristante, Dk. 38, 69 Raspadori (İtalya)
Sarı kartlar: Dk. 45 Zaniolo (İtalya), Dk. 86 Mert Müldür (Türkiye)