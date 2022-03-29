Ali Erbaş üzerinden Türkiye'ye kurulan büyük tuzak

İnterhethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'a yönelik bazı çevrelerin 'Atatürk' üzerinden yönelttiği suçlamaların nedenlerini ve asıl hedefin ne olduğunu anlattı.

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Hakkında yürütülen karalama kampanyaları sonrası Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundan Ali Erbaş "Niçin görmezler, anlamak mümkün değil. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her vesileyle anıp dua ediyoruz. Biz gereğini yapıyoruz, inşallah hayırlısı olur. Selam ve muhabbetlerimle Allah'a emanet olunuz" demişti.

Diyanet İşleri Başkanları’na karşı devamlı olarak özel bir husumetin olduğuna dikkat çeken Hadi Özışık, aynı husumetin şimdiki hedefinin de Ali Erbaş olduğunu ifade etti.

“Ali Erbaş Atatürk’ü lanetledi…” şeklinde oluşturulmaya çalışılan algının her geçen gün yeni argümanlarla şiddetini artırarak devam etmesi neyin habercisi?.

Kaos ortamı isteniyor

Youtube kanalındaki yayında bu soruya cevap veren Hadi Özışık, asıl hedefin Türkiye'yi yeniden bir kaos ortamına sürüklemek olduğuna vurgu yaparken, Ali Erbaş'ın Atatürk'ü anarak konuşmasına başladığı çok sayıda görüntüyü paylaştı.

Ali Erbaş'ı kullanmak istiyorlar

Ali Erbaş'ın malum çevrelerin tıpkı 12 Eylül öncesinde yaşananların tekrar yaşanması adına kullanmaya çalıştığı bir araç olduğuna dikkat çeken Özışık, herkesi sağduyulu olmaya davet ederek bu oyuna gelinmemesi gerektiğini anlattı.