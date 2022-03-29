MetroPOLL'dan dikkat çeken anket! KDV indiriminin ardından faturalar daha da yükseldi

MetroPOLL araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmada elektrik faturalarındaki KDV indirimlerinin rahatlattığını söyleyenlerin oranı yüzde 12,3; hiç etkilemedi diyenlerin oranı yüzde 47,3 ve faturalar daha da yükseldiği diyenlerin oranı yüzde 30,8 oldu. MetroPOLL'un kurucusu Özer Sencar, araştırma sonuçlarını, "Elektrik faturalarındaki KDV indiriminin seçmenlerin bütçesine etkisi. Dikkate değer bir rahatlama oluşturmamış anlaşılan" şeklinde değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında temizlik ürünleri, yeme-içme sektörü ve otelcilik hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıklamıştı. Daha önce de gıda ürünlerinde ve elektrikte KDV indirimi yapılmıştı. Elektrikte yapılan KDV indirimi Metropoll araştırma şirketi tarafından vatandaşa soruldu.

Elektrik faturalarındaki KDV indiriminin hiç etkilemediğini söyleyenlerin oranı AK Partide yüzde 36,8; Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) yüzde 49,1; İYİ Partide 45,4; Halkların Demokratik Partisinde (HDP) yüzde 55,1, MHP'de 56,1, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisinde yüzde 60 oldu.

Faturaların daha yükseldiğini söyleyenlerin oranı AK Partide yüzde 21,7; CHP'de yüzde 39,9; İYİ Partide yüzde 43,6; HDP'de yüzde 32,4,; MHP'de yüzde 13,6 ve DEVA Partisinde yüzde 26,7 olarak tespit edildi.

Gıda ürünlerindeki KDV indirimi faturaya yansımadı

Gıda ürünlerinde KDV indiriminin faturaya yansıdığını söyleyenlerin oranı yüzde 10,5; değişiklik olmadığını ifade edenlerin oranı yüzde 82,1; indirimden haberi olmayanların oranı ise yüzde 7,4 oldu.

AK Partili seçmenin yüzde 74,1'i faturalardaki değişiklik olmadığını düşünüyor. Bu oran CHP'de yüzde 92; İYİ Partide 73,3; HDP yüzde 85,3; MHP'de yüzde 84,8 ve DEVA Partisinde yüzde 96,6 oldu.