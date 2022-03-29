Alman Bild gazetesinde Erdoğan için çirkin analiz: Barış meleği değil

ALMAN Bild gazetesinde yayımlanan bir analizde Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki barış için gösterdiği çabalar göz ardı edildi. Almanya'nın yakından tanıdığı siyaset bilimci Prof. Dr. Heinrich Oberreuter, "Erdoğan kesinlikle bir barış meleği değil. Erdoğan'ın içeride ve dışarıda prestij kazanmaya ihtiyacı var. Tüm bu barış süreci sadece insani nedenlerle yapılmıyor" dedi.

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UKRAYNA'yı Rusya'ya karşı kışkırtan, savaşın başlamasının ardından ambargo, silah yardımı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 'alkışlama' dışında barış için bir adım dahi atamayan Batı dünyası Türkiye'nin iki ülke arasındaki arabuluculuğunu pürdikkat izliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel sorunlara karşı yıllardır barış içinde yürüttüğü ilişkileri Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Türkiye'yi çok önemli pozisyona yükseltti.

Türkiye'nin adımları özellikle de Batılı liderler tarafından takdirle karşılanırken Batı medyası da Türkiye'nin arabuluculuk rolünün çok kıymetli olduğunu vurguluyor. Ancak zaman zaman Türkiye düşmanları Türkiye ve Erdoğan'ın hamlelerinin ardından ortaya çıkarak hasımlıklarının gereği tuhaf açıklamalar yapabiliyor.

"İlk buluşma hüsranla sonuçlandı"

Bunun son örneği Alman Bild gazetesinde yaşandı. Türkiye'nin müzakerelerdeki tutumunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki rolünü analiz eden bir yazı yayımlayan Bild, kimsenin yapamadığını yapan ve Türkiye'nin Antalya'da iki ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getirmesini, "İlk buluşma hüsranla sonuçlandı" şeklinde analiz etti, Türkiye'nin masayı kurma çabasına ise değinmedi.

"Erdoğan kesinlikle barış meleği değil"

Bild ayrıca haberinde, "Erdoğan davetleriyle ne elde etmek istiyor?" sorusunu sordu. Almanya'nın yakından tanıdığı siyaset bilimci Prof. Dr. Heinrich Oberreuter, bu soruya, "Erdoğan kesinlikle bir barış meleği değil. Erdoğan'ın içeride ve dışarıda prestij kazanmaya ihtiyacı var. Tüm bu barış süreci sadece insani nedenlerle yapılmıyor" dedi.

"Ruslar geciktirme taktiği uyguluyor"

Prof. Dr. Ursula Münch de barış görüşmelerine güvenmediğini belirterek, Rusların görüşmelerle 'geciktirme taktiği' uyguladığını savundu ve sadece diplomasiyi yerine getirmek için orada bulunduklarını öne sürdü.