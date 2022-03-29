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Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde attı! Karar verildi

Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde attı! Karar verildi

 ANKARA'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde attığı için 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından tutuklandı.

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Eski kız arkadaşı S.S'yi silah zoruyla çocuk parkına götüren ve burada cebinden çıkardığı kimyasal maddeyi yüzüne atan sanık Soner Bolat, tutuklanmasına yönelik çıkarılan yakalama kararının ardından cezaevine gönderildi.

Yaklaşık iki ay önce Mamak'ta yaşanan olay sonrası yakalanan ve savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolat hakkında hazırlanan iddianamede, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" 2 yıldan 10 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan" 2 yıldan 5 yıla ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Soner Bolat hakkında, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, toplam 6 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Bolat'ın, adli kontrol şartını 9 Mart'ta kaldırdı. Mağdur avukatının sanığın daha önce adli kontrol şartını ihlal ettiğine ilişkin dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanığın tutuklanmasını talep etti.

Bu talebi yerinde gören Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Mart'ta sanık Bolat'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar üzerine yakalanan Soner Bolat, çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Silahla alıkonulan ve yüzüne kimyasal madde atılarak yaralanan S.S, ev hapsindeki şüphelinin kendisi için bir tehdit olmaya devam etmesinden endişe duyduğunu belirterek, sanığın bir an önce tutuklanmasını talep etmişti.

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