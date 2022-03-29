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TBMM seçim kanunu için toplandı CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz çıkışı

TBMM seçim kanunu için toplandı CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz çıkışı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz çıkışı geldi.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu "Bursa'nın yatırım ve ihtiyaçları", CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün "Türkiye Belediyeler Birliğinin uygulamaları ve belediye alacaklarının taksitlendirilmesi", AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ise "Kütüphaneler Haftası'na" ilişkin gündem dışı söz aldı.

Milletvekillerinin ardından partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak konuşma yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, farklı kurumlarda çalışan bazı kamu çalışanlarına halen kadro verilmediğini ve adeta taşeron olarak çalıştırıldığını belirterek, bu vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa işaret ederek, Türkiye'nin savaşın durması için attığı adımların önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla Rusya ile Ukrayna arasında dışişleri bakanları düzeyinde ilk temasın Antalya'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Bülbül, bu çabaların dünya kamuoyunda geniş yankı bulduğunu söyledi.

Bugün İstanbul'da her iki ülke müzakere heyeti arasında yapılan toplantının sona erdiğini anımsatan Bülbül, "Türkiye etkin ve sağduyulu politikalarıyla savaşın sona ermesi için gerekli adımları atmaya devam etmektedir. Bu görüşmelerden öncelikle ateşkesin, nihayetinde de kalıcı somut barışın temin edilmesini diliyoruz. Diplomatik çabaların insanlık adına ne kadar müspet sonuçlar çıkardığını memnuniyetle görüyoruz." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da enflasyon rakamlarına değinerek, daha önce KDV ve ÖTV indiriminin yapılmasına ilişkin öneriler yaptıklarını ve nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından KDV indiriminin açıklandığını, ancak atılan adımın yeterli olmadığını kaydetti. Oluç, KDV oranının daha da aşağıya çekilmesi gerektiğini belirtti.

Anayasa mahkemesine götüreceğiz
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise demokrasinin temel ayağının seçim olduğunu, seçimlerin adil, tarafsız ve şeffaf gerçekleşmesinin demokrasinin temeli olduğunu dile getirdi.

Özkoç, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne işaret ederek "Teklif, bu amaca hizmet eden tek bir madde içermemektedir. Teklif hazırlanırken ne muhalefet ne de toplumun hiçbir kesimiyle görüşülmedi. Getirilen teklif, seçim güvenliğini dinamitliyor. Teklifle anayasa ihlal ediliyor. Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüreceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçen hafta 1915 Çanakkale Köprüsü ve Tokat Havalimanı'nı hizmete açtıklarını hatırlattı.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün İstanbul'da kalıcı barışın gerçekleşmesi için görüşmeler yaptıklarını dile getiren Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin önderliğinde; kapsayıcı, ilkeli, her iki ülkeyi adil bir barışa teşvik edici yaklaşımlar sonuç vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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