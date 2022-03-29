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Kadir gecesi 2022 ne zaman ayın kaçında hangi güne denk geliyor?

Kadir gecesi 2022 ne zaman ayın kaçında hangi güne denk geliyor?

Mübarek Ramazan ayı için heyecanlı geri sayım başladı. Müslüman alemi 1 Nisan cuma gecesi sahura kalkavak ve 2 Nisan cumartesi günü ilk iftar yapılacak. Ramazan ayı içinde en önemli günlerden biri de Kadir Gecesi. Bu sene Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesi 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

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11 ayın sultanı Ramazan'a artık günler kaldı. 2 Nisan’da başlayacak olan ramazan ayı içerisinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Kadir Gecesi de idrak edilecek. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tespitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu yıl 27 Mayıs 2022 Çarşamba günü idrak edilecek.

Bu gece Kuran'ı Kerim'de şöyle anlatılıyor:

Kadir gecesinde okunacak dualar : Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. 
Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:  
-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Kadir Gecesi önemi: Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

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