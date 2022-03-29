Pide fiyatları 2022 Ramazan'da en ucuz pide İstanbul-Ankara-İzmir'de mi?

Ekmek fiyatlarına gelen zammın ardından bir zam da Ramazan ayına günler kala pide fiyatlarına geldi. İstanbul'da 2021 yılında 4 liradan satılan Ramazan pidesi fiyatlarında yüzde 66'lık bir artık oldu. 330 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Susamlı yumurtalı Ramazan pidesi ise 7.5 liradan satılacak. Peki İzmir ve Ankara'da pide fiyatlarına zam geldi mi?

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Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının baş tacı olan Ramazan pidesi fiyatlarına zam geldi. İstanbul'da 2021 yılında 4 lira olan pideler bu sene yani 2 Ocak 2022 yılından itibaren 6 liraya satılacak. Susamlı yumurtalı Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar ise 7.5 lira ödeyecek. 415 gram susamlı yumurtalı Ramazan pidesi ise 9 lira olacak.

2022 Ramazan pidesi fiyatları:

Posta Gazetesi’nde yer alan habere göre; Ramazan pidesinin bu yılki satış fiyatı belli oldu. Yapılan açıklamalara göre,

330 gram pide 6 TL

330 gram susamlı yumurtalı pide 7.5 TL

415 gram pide 7.5 TL

415 gram susamlı yumurtalı 9 TL

2021 yılında İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL’den satılmıştı. Yeni fiyatlarlar karşılaştırıldığında Ramazan pidesine yüze 66 oranında zam geldiği görüldü.

İstanbul Halk Ekmek 2022 fiyatı: 330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek. @ibbhalkekmek

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır:

Ramazan aylarında fırın önlerinde uzun pide kuyrukları oluşmaktadır. Bu Ramazan pideleri evde kolay bir şekilde hazırlanabilir. Öncelikle Ramazan pidesi yapımının püf noktaları bilinmektedir. Öncelikle mayanın aktif hale gelmesi için doğru işlemler uygulanır. Hamur karıştırma kabının içine süt, şeker, maya ve su alınarak karıştırılır. Burada su ve sütün de ılık olmasına çok dikkat edilmelidir. Daha sonra üzeri un ile kapatılmalıdır. Bu şekilde maya köpürene kadar da beklenir. Maya kabardıktan sonra üzerine sıvı yağ konulur. Unun kalanı ve tuz da eklenerek hamur yoğrulur. Hamur cıvık olmalıdır. Hamur unlanan tezgaha alınarak hafif un serpilmeli. Hamur tezgah üzerinde sürekli katlanarak yaklaşık 8 dakika kadar yoğurulur. Mayalanan hamur iki parçaya ayrılır.

Hamur tepsiye alındıktan sonra tepsi mayasının gelmesi için üzeri de örtülmelidir. Yaklaşık 20 dakika kadar hamurlar dinlendirilir. Tepsi mayası gelen pidelerin üzerine çırpılmış yoğurt ve yumurta sarısı dikkatli bir şekilde sürülmelidir. Pide hamurları yaklaşık 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişer. Fırından çıkarılan pidelerin üzerine de bez örtülerek 15 dakika dinlendirilir.

Püf noktaları: Ramazan pidesi hazırlanırken hamurun kıvamının doğru tutturulması gerekmektedir.

Ramazan pidesi kıvamının oluşması için malzemeler iyice karıştırılmalıdır.

Maya iyice kabarmalıdır. Bu sayede Ramazan pidesi puf puf ve lezzetli olur.

Ramazan pidesinin hazırlanması için fırının 200 derece olması da önem taşımaktadır.

Pide piştikten sonra üzeri kapatılarak dinlendirilmelidir. Bu sayede pideler de çıtır çıtır olacaktır.