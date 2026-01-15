BIST 12.370
DOLAR 43,18
EURO 50,32
ALTIN 6.413,18
HABER /  GÜNCEL

Hatay’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu Karasu Köprüsü mevkisinde İbrahim S. (33) yönetimindeki 06 AE 9292 plakalı otomobil ile A.K. (22) idaresindeki 64 AEP 974 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü İbrahim S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

