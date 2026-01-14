Fenerbahçe kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’yı tek golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’u 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptaki puanını 3'e yükseltirken Beyoğlu Yeni Çarşı, henüz puanla tanışamadı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Beyoğlu Yeni Çarşı ise deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

MUSABA KORKUTTU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Antony Musaba, karşılaşmanın 18. dakikasında kendini yere bırakırken hakem Turgut Doman, sahaya sağlık ekiplerini davet etti. Bir süre daha maça devam eden Musaba, 23. dakikada yerini Mert Müldür’e bıraktı.