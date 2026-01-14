BIST 12.370
DOLAR 43,18
EURO 50,31
ALTIN 6.442,09
HABER /  SPOR

Fenerbahçe kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’yı tek golle geçti

Fenerbahçe kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’yı tek golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’u 1-0 mağlup etti.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti. 

Bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptaki puanını 3'e yükseltirken Beyoğlu Yeni Çarşı, henüz puanla tanışamadı. 

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Beyoğlu Yeni Çarşı ise deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

MUSABA KORKUTTU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Antony Musaba, karşılaşmanın 18. dakikasında kendini yere bırakırken hakem Turgut Doman, sahaya sağlık ekiplerini davet etti. Bir süre daha maça devam eden Musaba, 23. dakikada yerini Mert Müldür’e bıraktı.

İlgili Haberler
Trabzonspor kupada İstanbulspor’u farklı geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Mert Günok, Fenerbahçe'de eldiveni aldı
Mert Günok, Fenerbahçe'de eldiveni aldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakatlanarak maçtan çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakatlanarak maçtan çıktı
Bugün Murat Ağırel, yarın kim? Çocuklarıyla tehdit edilen Ağırel'e Hadi Özışık'tan destek!
Bugün Murat Ağırel, yarın kim? Çocuklarıyla tehdit edilen Ağırel'e Hadi Özışık'tan destek!
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! 16'sı pozitif çıktı
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! 16'sı pozitif çıktı
Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'de korkutan deprem
Trump'a en yakın isimden Türkiye'ye alçak tehdit: Akıllıca seçim yapın
Trump'a en yakın isimden Türkiye'ye alçak tehdit: Akıllıca seçim yapın
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
Eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
Eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
Trabzonspor kupada İstanbulspor’u farklı geçti
Trabzonspor kupada İstanbulspor’u farklı geçti
ABD'den açıklama: Gazze ateşkesinde 2. aşama başladı! Türkiye'ye teşekkür
ABD'den açıklama: Gazze ateşkesinde 2. aşama başladı! Türkiye'ye teşekkür
Musk: Grok’un müstehcen içerik ürettiğinden haberim yok
Musk: Grok’un müstehcen içerik ürettiğinden haberim yok