BIST 12.370
DOLAR 43,18
EURO 50,31
ALTIN 6.442,09
HABER /  SPOR

Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Senegal, Mısır'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Abone ol

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Mısır’ı 1-0 mağlup eden Senegal, finale yükselen ilk takım oldu.

Senegal’de Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Samsunspor’un oyuncusu Ndiaye ise maçın 85’inci dakikasında Nicolas Jackson’ın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 78’inci dakikasında Sadio Mane’nin ceza sahası dışından kaydettiği golle öne geçen Senegal, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Senegal, finalde Nijerya ile Fas arasında oynanacak yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’yı tek golle geçti
Fenerbahçe kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’yı tek golle geçti
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Mert Günok, Fenerbahçe'de eldiveni aldı
Mert Günok, Fenerbahçe'de eldiveni aldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakatlanarak maçtan çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakatlanarak maçtan çıktı
Bugün Murat Ağırel, yarın kim? Çocuklarıyla tehdit edilen Ağırel'e Hadi Özışık'tan destek!
Bugün Murat Ağırel, yarın kim? Çocuklarıyla tehdit edilen Ağırel'e Hadi Özışık'tan destek!
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! 16'sı pozitif çıktı
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! 16'sı pozitif çıktı
Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'de korkutan deprem
Trump'a en yakın isimden Türkiye'ye alçak tehdit: Akıllıca seçim yapın
Trump'a en yakın isimden Türkiye'ye alçak tehdit: Akıllıca seçim yapın
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
Eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
Eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
Trabzonspor kupada İstanbulspor’u farklı geçti
Trabzonspor kupada İstanbulspor’u farklı geçti
ABD'den açıklama: Gazze ateşkesinde 2. aşama başladı! Türkiye'ye teşekkür
ABD'den açıklama: Gazze ateşkesinde 2. aşama başladı! Türkiye'ye teşekkür